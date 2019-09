Mr Corman: trama, cast e quando esce la serie tv Apple. Dove vederla

Apple ha annunciato il via libera per la produzione di una nuova serie tv di genere drammatico che si aggiungerà al catalogo della prossima piattaforma streaming: stiamo parlando di Mr Corman. La nuova piattaforma streaming Apple Tv+ arriverà negli Stati Uniti durante l’autunno 2019 garantendo a qualsiasi utente abbonato la possibilità di visionare comodamente dal servizio titoli riguardanti serie tv, film e documentari. Non è chiaro ancora quando la piattaforma sarà disponibile anche per gli utenti del resto del mondo e quando quindi arriverà anche nel nostro Paese. Mr Corman farà dunque parte del catalogo di Apple Tv+ insieme ad altri titoli prossimamente in arrivo, come Amazing Stories, diretta da Steven Spielberg; Calls; The Morning Show con Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell e See, con Jason Momoa. Sebbene non conosciamo il numero totale degli episodi commissionati per la prima stagione è certo che essi dureranno circa mezz’ora ciascuno. Anche per quanto riguarda il cast non ci sono informazioni su chi saranno gli attori e quali personaggi andranno a interpretare all’interno dello show; l’unica eccezione riguarda il protagonista di Mr Corman, ovvero Joseph Gordon Levitt, il quale non solo vestirà i panni del protagonista, ma sarà anche incaricato di dirigere la serie tv. Un’occasione d’oro, quella dell’attore, in quanto rappresenta la possibilità di ritornare nel mondo della televisione. Vediamo ora nel dettaglio di cosa parla la serie tv.

Mr Corman: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura di un insegnante di una scuola elementare nella San Fernando Valley, a Los Angeles. Attraverso il racconto del quotidiano e della vita di tutti i giorni (e notti) scopriremo qualcosa in più sulla vita dell’insegnante, il quale diventa presto consapevole che ormai ha raggiunto l’età adulta, sprofondando in un’inaspettata malinconia.

