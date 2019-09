8 giorni alla fine: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

Su Sky Atlantic sta per debuttare una nuova serie tv di genere apocalittico: stiamo parlando di 8 giorni alla fine (8 Tage in lingua originale). Lo show è una produzione tedesca, diretta dai registi Stefan Ruzowitzky e Michael Krummenacher. Alla sceneggiatura hanno lavorato Peter Kocyla, Rafael Parente e Benjamin Seiler; le musiche sono di David Reichelt, mentre come direttori della fotografia spiccano Benedict Neuenfels e Jakob Wiessner. La serie è composta da 8 episodi dalla durata di 45 minuti circa ciascuno, mentre la data di uscita dello show è fissata per il 23 Settembre alle 21 e 15 su Sky Atlantic. Prima di approfondire la trama e scoprire quali attori andranno a comporre il cast, possiamo goderci il piccolo trailer della serie, lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione 8 Giorni alla Fine

8 giorni alla fine: la trama

La trama della serie tv ruota intorno un’imminente catastrofe in arrivo appunto in 8 giorni. Mancano infatti 192 ore all’impatto del gigantesco asteroide Horus sulla Terra. La zona dove colpirà è l’Europa Centrale e i sopravvissuti stimati sono uguali a zero. Gli Stati Uniti cercano di deviare l’asteroide attraverso armi nucleari, ma la missione fallisce e in Europa si scatena il panico: l’evacuazione è inevitabile. La storia prosegue attraverso gli occhi di tre famiglie in particolare: quella dell’insegnante di fisica Uli Steiner e sua moglie, la dottoressa Susanne Steiner i quali cercheranno di fuggire con i loro figli Leonie e Jonas raggiungendo la Russia; quella del fratello di Susanne, Herrmann che nel frattempo, con l’aiuto dei suoi contatti al governo, vuole raggiungere l’America insieme alla sua compagna incinta, Marion al costo di abbandonare il padre Egon al suo destino; e quella, infine, di Klaus Frankenberg, il quale per salvare la sua famiglia ha deciso di costruire un bunker, ma la figlia Nora preferisce attendere la morte festeggiando gli ultimi giorni della sua vita con gli amici in un ultimo party estremo. In una Berlino senza più regole, la domanda per la sopravvivenza incalza: “Cosa fareste?”

Mr Corman: trama, cast e quando esce la serie tv Apple. Dove vederla

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Christiane Paul è Susanne; Mark Waschke veste i panni di Uli; Lena Klenke interpreta Leonie; Luisa-Céline Gaffron nel ruolo di Nora; Fabian Hinrichs è Herrmann; Nora von Waldstätten interpreta Marion; Devid Striesow veste i panni di Klaus; Murathan Muslu nel ruolo di Deniz; Henry Hübchen interpreta Egon; David Schütter è Robin; Claude Heinrich veste i panni di Jonas; David Bredin nel ruolo di Elvis.

