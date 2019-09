Evel: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

USA Network ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv ispirata a un noto stuntman americano: Evel. Alla sceneggiatura ha lavorato Etan Frankel e il progetto sarà con ogni probabilità strutturato come una miniserie. Anche se ancora non si conoscono il numero degli episodi che andranno a comporre Evel, sicuramente ci sarà un’unica stagione. Il presidente di USA Network Chris McCumber si è espresso sulla serie tv dichiarandosi entusiasta del progetto; ecco le sue parole ufficiali:

“L’incredibile vita e il viaggio di Evel Knievel si presta perfettamente per una narrazione drammatica e siamo entusiasti di collaborare con Milo, McG, UCP, Atlas e Wonderland per portare questa iconica storia americana ai nostri spettatori.“

Anche per quanto riguarda il cast, USA Network non si è sbilanciato nel rilasciare dettagli aggiuntivi. Non sappiamo infatti nè quali saranno gli attori della serie nè i personaggi da loro interpretati; quello che è certo è che il protagonista, Evel Knievel, sarà interpretato da Milo Ventimiglia (famoso per aver vestito i panni di Peter Petrelli in Heroes). Ventimiglia oltre ad essere l’attore principale sarà anche uno dei produttori dello show. Per quanto riguarda invece il debutto di Evel è ancora troppo presto per ipotizzare una data di uscita, considerando che la serie è da poco andata in produzione e le riprese ancora devono iniziare. Mentre attendiamo nuove informazioni sul futuro dello show, cerchiamo di scoprire insieme quale sarà la trama.

Evel: la trama

La trama della serie tv, come su scritto, ruota attorno a un noto stuntman americano degli anni ’70, vale a dire Evel Knievel. In particolare vedremo Knievel alle prese con una delle più grandi imprese della sua vita: sfidare la morte saltando lo Snake River Canyon con lo Skycycle X-2. Quest’ultimo è un razzo alimentato a vapore. Osserveremo quindi più da vicino il carattere e il cuore di un uomo, decisamente complesso, consapevole di mettere a rischio la propria vita pur di attuare le sue sfide.

