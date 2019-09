Dove vedere Irlanda del Nord-Germania in diretta streaming e tv in chiaro

Alle ore 20.45 di lunedì 9 settembre 2019, allo stadio Windsor Park di Belfast, si disputerà la partita Irlanda del Nord-Germania, gara del gruppo C valida per le qualificazioni a Euro 2020. Non ci resta che andare a fare un riepilogo della situazione del gruppo C, anche per vedere quanto sia importante la 6° gara del gruppo, quando ormai manca davvero poco alla chiusura dei conti. Inoltre andremo a rivelarvi dove vedere in diretta tv e in streaming il match.

Irlanda del Nord-Germania: la situazione nel gruppo C

Nel girone di Germania e Olanda, per il momento la spunta l’Irlanda del Nord. Anche per questo motivo lo scontro tra la squadra di Loew e quella allenata da Michael O’Neill si arricchisce di ulteriori significati, considerando anche che sia la Germania sia l’Irlanda del Nord hanno già disputato 4 gare (3 per l’Olanda, attualmente al terzo posto). L’Irlanda del Nord è al momento imbattuta, avendo conseguito 4 vittorie su 4, con 7 gol segnati e 2 subiti. Una solidità difensiva e un’avarizia d’attacco (15 i gol segnati dalla Germania, 10 dall’Olanda) hanno fruttato alla squadra rivelazione del gruppo il primo posto nel girone, ma ovviamente non è ancora finita.

Sia la Germania sia l’Olanda hanno perso solo 1 partita, quella che le ha viste contro. L’Irlanda del Nord ha battuto due volte Bielorussia ed Estonia e adesso dovrà scontrarsi con le grandi.

A oggi, lunedì 9 settembre e prima delle gare, la classifica recita il seguente copione:

Squadra Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol segnati Gol subiti Punti Irlanda del Nord 4 4 0 0 7 2 12 Germania 4 3 0 1 15 6 9 Olanda 3 2 0 1 10 5 6 Bielorussia 5 1 0 4 3 10 3 Estonia 4 0 0 4 2 14 0

Irlanda del Nord-Germania: le probabili formazioni

Ecco come dovrebbero scendere in campo Irlanda del Nord e Germania questa sera. Le probabili formazioni:

Irlanda del Nord (4-3-1-2): Peacock; McLaughlin, Flanagan, Cathcart, Brown, Ferguson; C. Evans, Thompson, McNair; Magennis; Whashington, Boyce.

(4-3-1-2): Peacock; McLaughlin, Flanagan, Cathcart, Brown, Ferguson; C. Evans, Thompson, McNair; Magennis; Whashington, Boyce. Germania (4-3-3): Neuer, Klostermann, Sule, Tah, Ginter; Kroos, Kimmich, Gundogan; Gnabry, Wener, Stark.

(4-3-3): Neuer, Klostermann, Sule, Tah, Ginter; Kroos, Kimmich, Gundogan; Gnabry, Wener, Stark. Arbitro: Orsato (ITA).

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà possibile assistere al match Irlanda del Nord – Germania di questa sera a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro su Canale 20. La partita sarà trasmessa anche in streaming su Sportmediaset.

