Vis a Vis 4: trama, cast e quando esce in streaming su Netflix

In arrivo su Netflix l’ultima stagione di una serie tv spagnola che ha riscosso un notevole successo: stiamo parlando di Vis a Vis. Dopo la Casa di Carta e Elite, la Spagna sta regalando numerose serie tv che riescono ad accalappiarsi il consenso dei fan. Vis a Vis è arrivata alla quarta stagione e sebbene sia identificata come l’ultima stagione della serie, in realtà è in produzione uno spin-off che fungerà da finale per lo show: Vis a Vis – El Oasis. La serie nasce da un’idea di Daniel Écija, Iván Escobar e dai creatori de La casa di carta Esther Martínez Lobato e Álex Pina. La quarta stagione debutterà sul colosso streaming Netflix il 25 Settembre 2019 con i suoi 8 episodi dalla durata di 40/50 minuti circa ciascuno. Ricordiamo che al momento Netflix non concede più la possibilità di iscriversi alla piattaforma con il mese di prova gratuita, per visionare quindi i titoli del catalogo sarà necessario scegliere tra uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio. Mentre attendiamo la data di uscita dello show possiamo goderci il trailer, lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Quarta Stagione Vis A Vis

Vis a Vis 4: la trama

Il primo a rilasciare un commento sulla trama della quarta stagione è stato proprio l’ideatore dello show Iván Escobar, che ne veste i panni anche di showrunner e produttore esecutivo. Ha rivelato che l’ultima stagione avrà quel grado di intensità necessario a soddisfare il pubblico. Ecco la sinossi ufficiale della quarta stagione di Vis a Vis rilasciata da Fox Espana:

“Dopo la fuga finita in modo negativo di Altagracia, Saray e Zulema, la rivolta in carcere di Sole, Rizos e Tere e la tragica fine del piano di Mercedes, il thriller carcerario Vis a Vis ritorna con più carica che mai con una 4 stagione che non lascerà nessuno insoddisfatto. Nella nuova stagione l’atmosfera quotidiana del carcere Cruz del Norte sarà irrespirabile, dopo la nomina di Sandoval come nuovo direttore del carcere. Saranno messi in atto metodi crudeli per mantenere l’ordine e il controllo in prigione. In questo nuovo ecosistema, le ragazze continueranno a cercare l’equilibrio per sopravvivere giorno per giorno. in questo luogo le dinamiche personali e di gruppo cambiano in modo costante.“

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori principali della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Alba Flores veste i panni di Saray Vargas de Jesús; Najwa Nimri è Zulema Zahir; Maggie Civantos nel ruolo di Macarena «Maca» Ferreiro Molina. A completare il cast: Berta Vazquez, Maria Isabel Diaz Lake, Marta Aledo, Jesus Castejon, Ruth Díaz e Laura Baena

