3%: trama, cast e anticipazioni quarta stagione. Quando esce in streaming

Netflix ha dato il via alla produzione della quarta stagione di una serie tv brasiliana: stiamo parlando di 3%. Ad annunciarlo è proprio Netflix Brasile, sebbene ha spiegato che il prossimo ciclo di episodi sarà l’ultimo della serie tv. Ecco la dichiarazione ufficiale:

“Siamo davvero contenti di annunciare che 3% avrà una quarta e ultima stagione e che tutti potranno scoprire in che modo finisce questa meravigliosa storia. È la prima serie brasiliana originale e siamo già entusiasti di pensare al rovesciamento del Consiglio!“

Quindi è sicuro: 3% avrà un’ultima stagione, sebbene il debutto è ancora a data da destinarsi. Quando tutto sarà pronto il nuovo ciclo di episodi sarà rilasciato per intero sulla piattaforma. Ricordiamo che al momento Netflix non concede più il mese di prova gratuita per scoprire i suoi contenuti: per accedere al catalogo e scegliere liberamente tra i titoli presenti sarà quindi necessario abbonarsi al servizio tramite uno dei pacchetti offerti dal colosso streaming. In attesa del debutto della quarta stagione di 3% cerchiamo di scoprire qualcosa in più su cosa accadrà nei prossimi episodi.

3% 4: la trama

Al momento non ci sono anticipazioni sulla quarta stagione di 3%, ma possiamo riflettere su quello che è successo negli episodi precedenti per avere un’idea su cosa accadrà in seguito. Michele e Marcela sono a capo di due fazioni diverse: la prima è il leader del movimento volto a rovesciare il sistema del Processo, il quale è guidato invece da Marcela. Nel finale di stagione, dopo l’assalto delle truppe del Processo alla Conchiglia, Marcela è stata imprigionata e Michele, Marco, Joana, Gloria e Rafael ora hanno il potere di ottenere grossi privilegi con un eventuale riscatto. La prossima stagione quindi dovrebbe conservare ricchi colpi di scena nel tentativo di ristabilire la pace nel mondo.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono i protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Bianca Comparato veste i panni di Michele; Vaneza Oliveira è Joana; Rodolfo Valente nel ruolo di Rafael; Laila Garrin interpreta Marcela; Bruno Fagundes veste i panni di André; Thais Lago è Elisa; Cynthia Senek nel ruolo di Glória; Rafael Lozano interpreta Marco.

