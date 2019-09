Samsung Galaxy Fold ufficiale in Corea: prezzo e quando esce in Italia

È arrivato ufficialmente in Corea il 6 settembre. Il Galaxy Fold ha subito un processo di correzione degli errori che in fase di test ne avevano impedito la regolare immissione sul mercato. Ora che questi problemi sono stati risolti la commercializzazione è pronta a partire. Presto il dispositivo dovrebbe arrivare anche in Europa. Vediamo tutte le anticipazioni sul prezzo e sulla sua uscita in Italia ma soprattutto sui miglioramenti apportati al display.

Samsung Galaxy Fold ufficiale in Corea: le correzioni apportate al dispositivo

Come abbiamo già detto spesso, il problema principale del Fold era quello relativo al display, alla cerniera che permette di aprire il telefono e dare vita ad un super schermo. La correzione ha riguardato proprio questa parte fondamentale dello smartphone che è stata corretta con l’inserimento di una pellicola specifica che protegge lo schermo da qualsiasi infiltrazione. All’inizio la pellicola era stata scambiata da molti tester per l’involucro che riveste i cellulari nuovi, la sua rimozione aveva generato problemi di ogni sorta e si era aggiunta ai problemi già esistenti circa il funzionamento.

Samsung Galaxy Fold ufficiale in Corea: l’arrivo in Europa e la variante 5G

A partire dal 18 settembre il Galaxy Fold arriverà in Europa, sarà disponibile prima in Francia poi Germania e Regno Unito infine Singapore e Stati Uniti. L’Italia non viene menzionata perché in Italia il dispositivo non arriverà. Dovrebbe arrivare nel corso dei mesi successivi all’uscita anche una variante con supporto alla connettività 5G, anche questa versione è improbabile che arrivi nel nostro paese. Non si conoscono al momento le ragioni di questa mancata commercializzazione. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente altre anticipazioni sul Fold, sul suo successore il Fold 2 e sulla variante con 5G.

