Madam CJ Walker: trama, cast e anticipazioni della serie tv

Netflix ha ordinato la produzione di una nuova serie tv ispirata alla prima donna di colore che è diventata milionaria in america: stiamo parlando di Madam CJ Walker. La serie racconta la storia della prima magnate della cura dei capelli afroamericana. Dalla produzione SpringHill Entertainment e Zero Gravity Management nasce questa miniserie televisiva divisa in quattro parti. Per il momento non è stata data la conferma del debutto ufficiale anche se probabilmente potremo trovare Madam CJ Walker sul catalogo di Netflix nel corso del 2020. Ricordiamo che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di accedere ai suoi contenuti tramite il mese di prova gratuita. Per poter usufruire quindi del catalogo e visionare i titoli a cui siamo interessati è necessario scegliere tra uno dei pacchetti proposti da Netflix e abbonarsi al servizio. In attesa di nuove informazioni sulla serie tv, possiamo scoprire più nel dettaglio qual è la trama e quali saranno gli attori che andranno a comporre il cast.

Madam CJ Walker: la trama

Come su scritto, la trama dello show ruota intorno la figura di una donna afroamericana, la quale è stata la prima in America ad affermarsi come imprenditrice, filantropa e attivista durante i primi anni del Novecento. La serie, dunque, racconta la vera storia di Sarah Breedlove, meglio conosciuta come Madam CJ Walker. Contro ogni limite culturale, Sarah riesce a diventare la prima donna di colore milionaria, grazie alla creazione di innovativi prodotti volti a contrastare la perdita dei capelli e le malattie legate al cuoio capelluto. Sarà proprio grazie a Netflix che potremo vedere sul piccolo schermo l’incredibile storia della donna che segna una tappa importantissima.

3%: trama, cast e anticipazioni quarta stagione. Quando esce in streaming

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi saranno gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show: Octavia Spencer vestirà i panni della protagonista Madam CJ Walker; Tiffany Haddish nel ruolo di Leila, la figlia di Sarah; Carmen Ejogo interpreta Addie, rivale di Sarah che tenta di ostacolare le sue ambizioni; Blair Underwood, marito di Sarah pronto a sostenerla in ogni situazione.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it