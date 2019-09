Primo giorno di scuola 2019: come affrontarlo al meglio e calendario

L’estate sta finendo e per i ragazzi è tempo di tornare a scuola; detto ciò, non si torna tra i banchi tutti insieme: l’inizio delle lezioni varia, infatti da regione a regione.

Primo giorno di scuola: quand’è regione per regione

I primi a tornare a scuola sono stati gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano il 5 settembre, oggi lunedì 9 settembre 2019, invece, è stato il turno di quelli della Regione Piemonte. Tra un paio di giorni, l’11 settembre, toccherà a Veneto e Basilicata, Umbria e Campania. Il giorno dopo, il 12 settembre si ritorna tra i banchi in Valle d’Aosta e in Sicilia, oltre che in Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Appuntamento al 15 settembre fissato in Trentino Alto Adige quando in molte regioni si torna a scuola il giorno successivo cioè il 16 settembre; nello specifico si tratta di Toscana, Liguria, Calabria, Lazio, Molise, Marche, Emilia Romagna, Sardegna e Abruzzo. Gli studenti che torneranno a scuola più tardi quelli pugliesi: in Puglia l’anno scolastico comincerà giorno 18 settembre.

Come prepararsi al ritorno tra i banchi?

Per gli studenti più grandi il consiglio può essere innanzitutto quello di “rassegnarsi”: le vacanze sono finite. Ritorneranno, certo, ma adesso è il momento di concentrarsi nuovamente sui libri. In questo senso può essere utile riportare gradualmente il proprio stile di vita a ritmi più regolari: per esempio, cominciare andare a letto prima negli ultimi giorni di vacanza, anticipando sera dopo sera il momento di dormire e allo stesso modo potrà essere utile svegliarsi a poco a poco sempre prima: solo così la sveglia alle 7 – per i fortunati – del primo giorno di scuola sia meno traumatica possibile. Per i più piccoli, invece, è fondamentale l’aiuto dei genitori naturalmente: sarà importante che siano loro a guidare gradualmente i bambini nel ritorno tra i banchi.

