Dove vedere Lituania-Portogallo in diretta streaming o in tv

Questa sera, martedì 10 settembre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Lituania-Portogallo. La gara del Gruppo B è valida per le qualificazioni a Euro 2020. Andiamo quindi a fare il punto della situazione sul girone di qualificazione per i prossimi Europei di calcio, a vedere quali sono le probabili formazioni che scenderanno in campo e a scoprire dove vedere il match in diretta tv (anche in chiaro) e in streaming.

Lituania-Portogallo: il punto della situazione sul Gruppo B

Nel girone di Portogallo e Serbia la sta spuntando l’Ucraina, forte di 4 vittorie e 1 solo pareggio su 5 partite giocate. Il Portogallo è ancora indietro, ma al secondo posto del girone con 3 partite (amari i 2 pareggi con Ucraina e il primo match con la Serbia), anche se l’ultimo risultato (4-2 in casa dei serbi) ha riportato speranze.

Questa la classifica del Gruppo B.

Squadra Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol segnati Gol subiti Punti Ucraina 5 4 1 0 11 1 13 Portogallo 3 1 2 0 3 2 5 Lussemburgo 4 1 1 2 4 5 4 Serbia 4 1 1 2 7 11 4 Lituania 4 0 1 3 3 10 1

Lituania-Portogallo le probabili formazioni

Andiamo ora a scoprire come scenderanno in campo le due squadre questa sera. Ecco le probabili formazioni di Lituania e Portogallo.

Lituania (4-2-3-1): Zubas; Mikoliunas, Klimavicius, Palionis, Andriuskevicius; Vorobjovas, Slivka; Petravicius, Golubickas, Verbickas; Cernych. CT: Urbonas.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Fonte, Dias, Guerreiro; Carvalho, Neves, Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Guedes. CT: Santos.

Arbitro: Nijhuis (Olanda).

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 20: alla telecronaca Pierluigi Pardo e Aldo Serena. In alternativa sarà possibile assistere al match in diretta streaming su SportMediaset.it.