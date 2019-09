Elena Ferrante nuovo libro 2019: titolo e data uscita. Le anticipazioni

Il nuovo romanzo di Elena Ferrante uscirà a breve, entro la fine del 2019. L’annuncio è stato dato dalla casa editrice che ha pubblicato tutti i suoi libri, E/O. Per un’autrice la cui vera identità è ancora avvolta nel mistero, non si possono certo aspettare grandi rivelazioni sul suo nuovo libro, attesissimo dai suoi fan e dal mondo letterario italiano e internazionale (“L’amica geniale” ha venduto più di 10 milioni di copie in ben 40 Paesi). Andiamo quindi a scoprire cos’è trapelato finora sul nuovo romanzo di Elena Ferrante, le indiscrezioni sulla trama, la data di uscita e qualche interessante anticipazione.

Quando esce il nuovo libro di Elena Ferrante

“Siamo lieti di annunciare che il nuovo romanzo di Elena Ferrante sarà in libreria il 7 novembre 2019”. Questo l’annuncio della casa editrice E/O pubblicato sui propri account Twitter e Facebook. La notizia è stata subito ripresa da siti e comunità nazionali e internazionali.

Un estratto dal nuovo romanzo (l’incipit?)

La casa editrice ha pubblicato anche un estratto del nuovo romanzo. Eccolo di seguito.

“Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto – gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole – è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che non sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione”.

Primo giorno di scuola 2019: come affrontarlo al meglio e calendario

L’appuntamento per l’acquisto del nuovo libro di Elena Ferrante è dunque fissato per giovedì 7 novembre 2019. Ancora nessuna indiscrezione sul titolo, che resta per il momento top secret.