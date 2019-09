Dove vedere Francia-Andorra in diretta streaming e tv. Formazioni e quote

Nella serata di martedì 10 settembre, e più precisamente alle ore 20.45, si disputerà la partita Francia-Andorra, gara del Gruppo H valida per le qualificazioni a Euro 2020. Andiamo a fare il punto della situazione sul girone di qualificazione, a vedere quali saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo, le quote dei bookmakers e infine dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Francia-Andorra: il punto della situazione sul Gruppo H

Un gruppo H piuttosto equilibrato si profila dopo 5 giornate, con 3 squadre prime in classifica a pari punti. Questa sera, tuttavia, si scontreranno la prima e l’ultima del girone e per i transalpini le chance di allungare ulteriormente sono decisamente concrete. Il match più complicato della tornata in questo gruppo è quello tra Islanda e Albania, con gli uomini di Edy Reja che, davanti ai propri tifosi, vorranno accorciare le distanze proprio con gli islandesi.

Ecco la classifica del Gruppo H.

Squadra Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol segnati Gol subiti Punti Francia 5 4 0 1 16 4 12 Turchia 5 4 0 1 10 2 12 Islanda 5 4 0 1 8 5 12 Albania 5 2 0 3 6 7 6 Moldavia 5 1 0 4 2 13 3 Andorra 5 0 0 5 0 11 0

Francia-Andorra: le probabili formazioni

Così dovrebbero scendere in campo questa sera Francia e Andorra. Ecco le probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavarde, Varane, Lenglet, Digne; Matuidi, Tolisso; Coman, Griezmann, Lemar; Ben Yedder. CT: Deschamps.

(4-2-3-1): Lloris; Pavarde, Varane, Lenglet, Digne; Matuidi, Tolisso; Coman, Griezmann, Lemar; Ben Yedder. CT: Deschamps. Andorra (4-4-2): Gomes; San Nicolas, Rubio, Llovera, Lima; Cervos, Rebes, Vales, Martinez; C. Martinez, Vieira. CT: Koldo.

(4-4-2): Gomes; San Nicolas, Rubio, Llovera, Lima; Cervos, Rebes, Vales, Martinez; C. Martinez, Vieira. CT: Koldo. Arbitro: Balakin (Ucraina).

I pronostici

La partita di questa sera potrebbe finire in goleada per la Francia. Finora, comunque, Andorra non h preso più di 3 gol (dall’Albania). I boomakers guardano ovviamente alla vittoria dei Blues. La vittoria dei transalpini è quotata a 1,01, mentre chi vuole rischiare sul pareggio vincerebbe 20 volte la posta in gioco. A maggior ragione, scommettere sulla vittoria di Andorra frutterebbe 40 volte la scommessa.

Dove vedere Francia-Andorra in diretta tv e streaming

Francia-Andorra non sarà visibile sui canali italiani. A differenza di Lituania-Portogallo, che sarà trasmessa sul Canale 20, nessun canale italiano trasmetterà la partita del Gruppo H e anche una diretta streaming risulta di difficile reperibilità. Sarà comunque possibile seguire l’andamento della partita sulle principali testate sportive online. In alternativa si potrò dare un’occhiata alle pagine Facebook della nazionale francese e di quella di Andorra.