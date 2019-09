Fate/Grand Order – Babylonia: trama, cast e numero episodi serie tv

Cloveworks, con Takeshi Takeuchi come produttore ha dato il via alla creazione di una serie tv animata: Fate/Grand Order – Babylonia. L’anime conterà 24 episodi e debutterà in Giappone durante la stagione autunnale, precisamente il 5 ottobre alle 23 e 30. L’anime si ispira a un videogioco per cellulari del franchise Fate/Grand Order. Ad occuparsi della sceneggiatura è Kinoku Nasu, mentre a dirigere la serie sarà Toshifumi Akai. Le musiche saranno invece scritte da Keita Haga e Ryo Kawasaki. Il successo del videogioco, inoltre, ha dato il via a un altro progetto cinematografico sul mondo di Fate/Grand Order che sarà diviso in due parti: Fate/Grand Order Shinsei Entaku Ryōiki Camelot: Wandering: Agateram e Fate/Grand Order Shinsei Entaku Ryōiki Camelot: Paladin: Agateram. Il primo film debutterà nei cinema giapponesi nel corso del 2020. Tornando all’anime, ancora non ci sono informazioni su se verrà doppiato anche in italiano e se quindi verrà distribuito anche nel nostro paese; nel frattempo possiamo goderci il trailer della serie tv in lingua originale con i sottotitoli in inglese; lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Prima Stagione Fate/Grand Order – Babylonia

Fate/Grand Order – Babylonia: La trama

La trama delle serie ruota intorno le figure di Ritsuka e Mash, i quali torneranno indietro nel 2600 a.c. durante il regno di Gilgamesh (re di Babilonia) col fine di evitare l’estinzione dell’umanità. La minaccia è chiara: va scoperto dove è nascosto il Graal corrotto inviato dal malvagio Solomon. I due si troveranno presto al cospetto di Gilgamesh, con l’aiuto del quale cercheranno di attuare una strategia vincente. Durante il loro viaggio affronteranno diversi pericoli, tra cui minacce degli dei babilonesi, ma scopriranno anche nuovi alleati, come il Mago Merlino. Con l’avanzare del loro percorso, nascerà una nuova squadra in grado di combattere nemici sempre più potenti. La lotta per salvare l’umanità ha inizio.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi saranno i doppiatori dell’anime e a quali personaggi presteranno le loro voci. Tetsu Inada sarà Musashibō Benkei; Saori Hayami sarà Ushiwakamaru; Shinichiro Miki sarà Leonidas I; Nobunaga Shimazaki sarà Ritsuka Fujimaru; Rie Takahashi sarà Mashu Kyrielight; Ayako Kawasumi sarà Fou; Tomokazu Seki sarà Gilgamesh; Yu Kobayashi sarà Enkidu; Kana Ueda sarà Ishtar; Takahiro Sakurai sarà Merlino; Yuu Asakawa sarà Ana; Kenichi Suzumura sarà Romani Archaman; Maaya Sakamoto sarà Leonardo Da Vinci

