The hot zone: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Le curiosità

Il 4 Settembre 2019 ha debuttato su National Geographic una nuova miniserie televisiva di genere thriller drama: stiamo parlando di The Hot Zone. Lo show bilancia i temi della scienza con quelli del dramma umano, in particolare racconta una storia realmente accaduta durante gli anni 1980 e 1990 quando il virus Ebola è comparso sul suolo americano. Lo show è una creazione di James V. Hart ed è basato sull’omonimo romanzo best-seller di Richard Preston. La miniserie è composta da 6 episodi per un totale di 275 minuti. Se non avete ancora avuto modo di guardare il primo episodio, è disponibile un trailer della serie; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Trailer Miniserie TV The Hot Zone

The Hot Zone: la trama

Come su scritto la trama della serie tv ruota intorno alla comparsa del virus Ebola sul suolo americano. Tra scienza e dramma umano, la storia evolve con il tentativo di evitare una micidiale epidemia, giacché il virus ha un tasso di mortalità del 90% e per il quale non esiste alcun vaccino o cura. In particolare seguiamo la vicenda attraverso gli occhi di una scienziata: la dottoressa Nancy Jaax. Il compito affidato a lei e alla sua squadra è quello di contenere il virus al fine di evitare il contagio e la diffusione sul pianeta. Il disastro è alle porte e Nancy deve necessariamente prendere in mano la situazione.

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti dello show e quali personaggi interpretano all’interno della serie tv: Julianna Margulies veste i panni della protagonista, la Dottoressa Nancy Jaax; Noah Emmerich nel ruolo del Tenente Colonnello Jerry Jaax; Liam Cunningham interpreta Wade Carter; Topher Grace è il Dottor Peter Jahrling; James D’Arcy veste i panni di Trevor Rhodes.

