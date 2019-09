Dove vedere Napoli-Sampdoria in diretta streaming, tv e formazioni

Il secondo anticipo valido per la terza giornata della Serie A 2019/2020 è Napoli-Sampdoria, che si disputerà sabato 14 settembre 2019 alle ore 18:00 allo stadio San Paolo di Napoli.

Nonostante il campionato sia appena iniziato, questa sfida risulta quasi di fondamentale importanza per entrambe le compagini impegnate.

L’inizio del Napoli è stato in chiaroscuro. Da un lato la sofferta vittoria all’esordio in quel di Firenze, nella quale i partenopei hanno dimostrato caparbietà, dall’altra l’amara sconfitta maturata in casa della Juventus nei minuti di recupero finali. Per questo motivo questo match risulta già parecchio importante anche per gli azzurri, che hanno l’imperativo di vincere per non rischiare di aumentare il divario con le altre concorrenti in corsa per le posizioni di vertice della classifica. Poi sarà la volta della Champions League, con Ancelotti e squadra impegnati martedì sempre in casa, ma stavolta contro il Liverpool.

Disastroso invece l’avvio di campionato della Sampdoria, reduce da due brutte sconfitte contro Lazio e Sassuolo. I blucerchiati hanno pagato lo scotto di un mercato parecchio insufficiente che li ha incoronati – almeno sulla carta – come squadra che peggio si è mossa in questi mesi estivi. Di Francesco ha dunque bisogno di ripartire al più presto e occorre farlo già da questa difficile trasferta, con anche un solo punto che potrebbe risultare vitale dal punto di vista del morale, più che della classifica.

LEGGI ANCHE: Gironi Champions League 2019/2020: l’analisi dei gruppi con le italiane

Le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano

Allenatore: Ancelotti

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

Allenatore: Di Francesco

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it