Dove vedere Inter-Udinese in diretta streaming, tv e formazioni

Il terzo anticipo valido per la terza giornata della Serie A 2019/2020 è Inter-Udinese, che si disputerà sabato 14 settembre 2019 alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

L’Inter arriva al post sosta forte della testa della classifica in condivisione con Juventus e Torino. I nerazzurri hanno vinto all’esordio schiacciando il Lecce con un poker senza storia, mentre nella trasferta di Cagliari hanno sofferto forse più di quanto preventivato, riuscendo comunque a portare a casa l’intera posta in palio nella fase finale della gara. Ora arriva la difficile sfida che li vedrà contrapposti ai friulani, prima del periodo ostico che li vedrà dapprima sfidare in casa lo Slavia Praga nell’esordio dei gironi di Champions League e poi affrontare Milan, Lazio, Sampdoria, Barcellona e Juventus a stretto giro di posta, prima della prossima pausa nazionali di metà ottobre. In queste settimane si potranno dunque capire le ambizioni della banda guidata da Antonio Conte, pronto a lanciare fin da subito alcuni dei nuovi arrivati che non hanno avuto ancora spazio, visto il mercato tirato per le lunghe.

L’Udinese per le big del nostro campionato è sempre una delle partite più difficili. A testimonianza di ciò, nella prima giornata a cadere in casa dei bianconeri è stato il Milan, a cui ha fatto seguito la sconfitta sempre casalinga contro il Parma. L’obiettivo di Tudor e della squadra è quello di tenersi il più lontano possibile dalla zona calda di classifica e il mercato portato avanti dalla dirigenza si è incentrato proprio su questo: sono rimasti tutti i big e la rosa è stata rafforzata in tutti i reparti.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lukaku

Allenatore: Conte

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna

Allenatore: Tudor

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

