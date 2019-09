Quando finisce l’estate 2019: data, meteo e temperature

Quando finisce l’estate 2019? Invero, la bella stagione è già volta al termine, almeno in una sua versione. Il 1° settembre, infatti, è iniziato l’autunno meteorologico. Quello astronomico, invece, inizierà come di consueto lunedì 23 settembre e terminerà domenica 22 dicembre. Le attuali temperature, soprattutto in certe Regioni italiane, ci regalano ancora gli ultimi scampoli d’estate, con un fine settimana, quello del 14-15 settembre, che sarà soleggiato e caldo praticamente ovunque. Sarà un’estate tipica di settembre, con temperature alte, ma non certo come quelle che hanno caratterizzato i 3 mesi precedenti.

Quando finisce l’estate 2019? Data e orario

Quali sono le differenze tra una stagione meteorologica e una astronomica? Semplicemente la seconda dipende dalla posizione della Terra rispetto al sole. Effettivamente i solstizi e gli equinozi non cadono sempre alla stessa ora o alla stessa data. Basti pensare che nel 2016 e nel 2017 l’autunno astronomico è caduto il giorno 22 settembre, e così sarà anche per il successivo biennio 2020-2021. Quest’anno l’orario esatto dell’equinozio autunnale è fissato per le ore 07.50 del mattino.

La stagione meteorologica inizia e termina sempre lo stesso giorno. L’autunno è iniziato quindi il 1° settembre e terminerà il 30 novembre, per lasciare spazio all’inverno meteorologico.

Autunno 2019: come sarà? Ecco le previsioni

Stando alle previsioni meteo a lungo termine, la cui attendibilità è comunque da definire, l’autunno 2019 potrebbe annunciarsi un po’ bislacco. A settembre, come abbiamo anticipato, l’estate volgerà al termine lasciandoci temperature piuttosto alte e bel tempo sulla Penisola: un colpo di coda della bella stagione, spezzata da una pausa quasi autunnale con basse temperature e acquazzoni (sulle Alpi è caduta perfino la neve).

Il caldo di settembre potrebbe riversarsi sul mese di ottobre, non a livello di temperature, ma in termini di contrasto termico. Il termometro si abbasserà nel mese di ottobre e il conflitto tra la temperatura calda del mare e le correnti più fredde provenienti dall’Atlantico potrebbe dar vita a forti piogge. Si attendono comunque i primi temporali in questo mese, la cui intensità è ancora da decifrare. Resteranno tuttavia leggermente sopra la media le temperature. Ci dovrebbe quindi essere un’alternanza tra giornate più calde e giorni più miti, tendenti verso l’effettiva stagione autunnale.

I primi grandi freddi dovrebbero arrivare a Novembre, scendere direttamente dal Polo Nord o dalla Siberia e colpire le nostre Regioni con forza. Attesa anche neve a bassa quota, ma non ovunque. Queste ultime, in particolare, sono previsioni a lungo termine, quindi necessiteranno di aggiornamenti.

