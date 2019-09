Stadio San Paolo spogliatoi nuovi: ecco il video dei lavori non terminati

C’è stato molto rumore per la vicenda dei nuovi spogliatoi allo Stadio San Paolo del Napoli. Ieri pomeriggio, l’allenatore della squadra, Carlo Ancelotti, ha voluto esprimere il forte dissenso sulla questione e lo ha fatto con un apposito comunicato pubblicato sul sito del Napoli. In giornata, tramite l’account Twitter della società del Napoli, è stato diffuso un video che riprendeva le condizioni dei lavori non terminati negli spogliatoi dello stadio partenopeo.

Stadio San Paolo: il video dei lavori non terminati negli spogliatoi

Questo il video sopraccitato.

Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

Il comunicato di Carlo Ancelotti

Ecco il testo integrale del comunicato redatto da Carlo Ancelotti. “Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i lavori si ultimassero, come era stato promesso. In due mesi si può costruire una casa, non sono stati in grado di rifare gli spogliatoi! Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool? Sono indignato per la scorrettezza e l’inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori. Come hanno potuto Regione, Comune e Commissari disattendere gli impegni presi? Vedo un disprezzo e un non attaccamento alla squadra della città. Sono costernato”.

Stadio San Paolo spogliatoi nuovi: le ultime notizie

In giornata è circolata la notizia che il vice presidente Edoardo De Laurentiis avesse fatto i complimenti alla dottoressa Filomena Smiraglia per i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dello Stadio San Paoli. Il Napoli, sempre tramite il canale Twitter, ha seccamente smentito la notizia.

Il @sscnapoli smentisce che il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis abbia fatto i complimenti alla dottoressa Filomena Smiraglia per i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi allo Stadio San Paolo — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

Qualche ora fa l’account social del Napoli ha pubblicato un nuovo tweet, affermando come le immagini degli spogliatoi diffuse in giornata sono solo una sintesi di un video della durata di circa 3 minuti che ieri pomeriggio, verso le ore 15.30, è stato girato da una persona dello staff societario.

Commisso: “Deluso dalle infrastrutture. Niente più cori contro Scirea e Heysel”

Le immagini degli spogliatoi diffuse oggi sono una sintesi di un video di circa 3 minuti girato ieri con uno smartphone alle 1530 circa da una persona dello staff della società. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

De Magistris: “Questione di competenze”

Sentitosi chiamato in causa, visto che Ancelotti ha anche citato il Comune tra i responsabili dell’impegno non portato a termine, il sindaco di Napoli De Magistris è intervenuto a Radio RCR. “Lo spogliatoio dello stadio San Paolo è a carico delle Universiadi. Basile si è preso l’impegno: entro sabato sarà messo in regola”. Il primo cittadino di Napoli ha quindi colto l’occasione per accendere i riflettori sulle competenze. “Lo Stadio è sotto l’amministrazione del Comune, lo spogliatoio, invece, è responsabilità della Regione. È un tema quindi che riguarda Basile, De Luca e De Laurentiis”.

