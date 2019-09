Dove vedere Parma-Cagliari in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma per la terza giornata della Serie A 2019/2020 è Parma-Cagliari, che si disputerà domenica 15 settembre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Tardini di Parma.

Si tratta di uno scontro molto interessante che vedrà affrontarsi due compagini estremamente desiderose di andare a conquistare qualcosa in più della salvezza, specie se prendiamo in considerazione il mercato portato a termine quest’estate da entrambe.

Il Parma ad esempio è stata una delle squadre che meglio si è mossa in questa finestra di trasferimenti appena conclusa. I crociati hanno composto una rosa molto interessante mixata come sempre fra giovani in rampa di lancio e giocatori navigati e d’esperienza. Fondamentali anche i riscatti di alcuni profili che l’anno scorso son risultati fondamentali per la corsa salvezza. L’inizio degli emiliani è stato positivo, nonostante la sconfitta casalinga nell’esordio contro la Juventus: la settimana successiva è però arrivato un importante successo in casa del sempre ostico Udinese.

Grande calciomercato anche per il Cagliari, che si è concentrato soprattutto a rinforzare il centrocampo. Ma, come spesso accade, i sardi devono fare i conti con delle defezioni eccellenti: oltre ai lungodegenti Cragno e Pavoletti, ora toccherà anche a Nainggolan stare fermo ai box. Partenza falsa per gli isolani, complici le sconfitte casalinghe maturate rispettivamente contro Brescia ed Inter; ma la strada è ancora lunga e, già in questo weekend, i rossoblu dovranno per forza battere un colpo e portare a casa i primi punti stagionali.

LEGGI ANCHE: Incassi sponsor di maglia 2019/2020: in testa a sorpresa c’è il Sassuolo

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Kucka, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho

Allenatore: D’Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Castro; Joao Pedro, Simeone

Allenatore: Maran

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

