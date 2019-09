Apple TV Plus: catalogo, prezzo e come vedere film e serie tv in Italia

Apple è pronta a lanciare la sua nuova piattaforma streaming: il debutto di Apple TV Plus è previsto per l’1 Novembre in tutto il globo, compresa l’Italia. La piattaforma è pronta a offrire al pubblico degli abbonati serie tv, programmi, film e documentari inediti e originali, nonché la promessa di nuovi contenuti che andranno ad aggiungersi al catalogo ogni mese. Il prezzo fissato per abbonarsi ad Apple TV Plus sarà di 4,99 euro al mese e, inoltre, ci sarà la possibilità di iscriversi con un mese di prova gratuita, al termine del quale, se non ci sarà la disdetta dell’utente, partirà automaticamente l’abbonamento al prezzo di 4,99 euro. Per chi vorrà quindi usufruire del servizio streaming offerto da Apple dovrà dunque attendere l’uscita della piattaforma, dopodiché basterà abbonarsi per visionare i titoli presenti nel catalogo.

Apple TV Plus: quali titoli ci aspettano

Vediamo ora una lista di serie tv che approderanno durante il rilascio della piattaforma Apple Tv Plus; da notare che non è sicuro dire quali show tra questi debutteranno anche in lingua italiana.

The Morning Show: una serie tv per cui sono già state commissionate due stagioni, basata su un programma televisivo che va in onda ogni mattina; nel cast troviamo Jennifer Aniston e Steve Carrell.

See: un altro contenuto originale; questa volta parliamo di fantascienza: in un futuro imprecisato ogni essere umano ha perso il senso della vista. Protagonista dello show, Jason Momoa.

Dickinson: una serie tv basata di genere storico basata sulla vita di Emily Dickinson; a vestire i panni della protagonista, Hailee Steinfield

For All Mankind: un’altra serie tv di genere fantascientifico che racconta di un mondo alternativo in cui il sogno americano di scoprire lo spazio è ancora una priorità assoluta. Protagonista dello show: Joel Kinnaman

Altri titoli che saranno presenti all’uscita del catalogo sono: Helpsters, Snoopy in Space – Snoopy nello Spazio, Ghostwriter – Lo scrittore fantasma, The Elephant Queen – La madre degli elefanti, Oprah Winfrey.

