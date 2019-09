Froome punta a tornare nel 2019 e le Olimpiadi di Tokyo

Quest’anno non è stato sicuramente positivo e da ricordare per Chris Froome. Il corridore del Team Ineos è rimasto coinvolto, lo ricordiamo, in una caduta durante la ricognizione della cronometro al Critérium du Dauphiné lo scorso giugno, a causa della quale ha riportato numerose fratture che lo hanno costretto a saltare il tanto atteso appuntamento del Tour de France e più in generale tutto il resto della stagione.

Inoltre, poche settimane fa ha peggiorato la situazione un infortunio domestico, con l’inglese che si è tagliato un dito con il coltello. Fortunatamente però, almeno in questa occasione, le conseguenze non sono state molto gravi.

LEGGI ANCHE: Marcelino incredulo per l’esonero: “Non ci potevo credere”

Froome mette il mirino sulla fine della stagione

Nonostante non sia ancora tornato ad allenarsi a pieno ritmo, il keniano bianco avrebbe già messo nel mirino il periodo del suo rientro alle corse, che potrebbe arrivare a fine stagione nelle varie gare non ufficiali che si disputano come da tradizione.

Il quattro volte vincitore del Tour lo ha raccontato in un’intervista concessa al Telegraph, dicendo: “Mi piacerebbe fare alcuni di quegli eventi di fine stagione a cui partecipo una volta concluse le corse, anche solo per tornare sulla scena“.

E la lontananza dalle corse, sta facendo crescere in lui anche l’idea di partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo, programmate per la prossima estate: “Sia la prova a cronometro che quella in linea sono molto invoglianti. Penso che nella prova su strada ci siano più di 5000 metri di dislivello e le temperature saranno vicine ai quaranta gradi, con anche l’umidità che sarà altissima, sarà una corsa estenuante. Inoltre, il fatto che sia una settimana dopo il Tour è quasi perfetto. Non vedo l’ora di gettarmi nella mischia per entrambe“.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it