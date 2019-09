MotoGP Misano 2019 in diretta streaming e tv in chiaro. Dove vederlo

Tra continuità e riscatto, ci si accinge a correre sul Circuito di Misano dedicato a Marco Simoncelli. I piloti italiani, Dovizioso su tutti, caduto a Silverstone, Valentino Rossi e Danilo Petrucci, hanno l’occasione giusta per riscattarsi e per portare in alto l’orgoglio nazionale. Dall’altra parte, invece, non c’è voglia di riscatto, ma di continuità, lo sa bene il numero uno del momento, incontrastato da anni, Marc Marquez. Quella sul circuito romagnolo può essere la sfida delle sfide, con una cornice di pubblico e di ricordi così forte da poter dar vita ad un Gran Premio epocale. Ecco allora tutto il programma della tappa italiana.

MotoGP Misano 2019: streaming e diretta

Come abbiamo ben detto numerose volte, l’esclusiva della MotoGP appartiene ai canali Sky. Per tale motivo la diretta sarà visibile solo sul canale Sky Sport 1 o sul canale dedicato esclusivamente alla MotoGP. Per quanto invece riguarda la visione in chiaro, ci si può affidare al solito TV 8. La rete per questa speciale tappa italiana avrà la diretta e trasmetterà contemporaneamente con Sky tutte le varie fasi. Nella giornata di sabato dalle ore 12.35 fino alle 15.45 sarà il momento delle prove cronometrate con una parentesi di libere (turno 4 MotoGP), nel mezzo. Ci sarà spazio poi, alle 16.15 per la Gara 1 della Moto E. Escluso il turno 4 di qualifiche e la gara della Moto E, il tutto sarà possibile vederlo in chiaro anche su Tv 8. Domenica a partire dalle ore 8.20 fino alle 9.40 sarà il turno dei Warm-up, i quali saranno visibili solo su Sky. Le gare inizieranno alle 10.05 con la Gara 2 della Moto E e termineranno alle 14.00, orario di inizio della classe regina. Esclusa la Moto E, le gare verranno trasmesse in diretta anche su Tv 8.

MotoGP Misano 2019: chi sale e chi scende tra i piloti

Tra i piloti, in grande spolvero nelle libere, troviamo senz’altro Quartararo, grande scommessa e rivelazione di questo campionato, sin qui. Più continuo in gara e veramente di prospettiva interessante è senz’altro Alex Rins. In affanno, spesso claudicante nelle prestazioni, Maverick Vinales, mentre top assoluto e incontrastato, il re di questa competizione, Marc Marquez. Gli italiani quest’anno vanno tutti molto male, Valentino Rossi non ha fatto una brutta partenza, la sensazione è che sia gli anni sia la moto, non riescano a stare al passo con il resto. Dovizioso e Petrucci hanno avuto molta sfortuna in queste 13 tappe del motomondiale, sono quelli in cerca di riscatto assoluto. Nota di merito invece per Franco Morbidelli, si è visto poco ma ha fatto vedere numeri interessanti, se ne parlerà in futuro.

Francesco Somma

