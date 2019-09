Dove vedere Torino-Lecce in diretta streaming, tv e formazioni

Il monday night della terza giornata della Serie A 2019/2020 è Torino-Lecce, che si disputerà lunedì 16 settembre 2019 allo stadio Olimpico di Torino.

Grande inizio di campionato per il Torino che, nonostante la delusione per l’eliminazione nel playoff di Europa League per mano del Wolverhampton, ha saputo incasellare due successi su due in Serie A. Sul mercato i granata hanno lavorato prettamente durante le ultime ore della finestra estiva, dedicandosi a puntellare una rosa già molto buona ma probabilmente corta in alcuni reparti. Provare a ripetersi dopo l’ultima grande stagione è l’obiettivo e il mantenimento in rosa di tutti i big, con annessa pace fatta con N’Koulou dopo la querelle riguardante il mancato trasferimento alla Roma, potrebbe aiutare e non poco. Ora spetta a Mazzarri plasmare al meglio i suoi e far sognare la tifoseria.

Per il Lecce invece un inizio di stagione negativo. Prima il poker subito a San Siro contro l’Inter e poi la sconfitta di misura pattuita in casa contro il Verona, hanno fatto scivolare i neopromossi salentini in fondo alla classifica. Mercato così così e squadra da molti candidata a tornare subito in cadetteria, ma Liverani anche in passato è riuscito a stupire sovvertendo situazioni che parevano già perdute. Anche un solo punto probabilmente darebbe morale ai pugliesi, che si troveranno davanti una trasferta molto ostica per tutti ma che può comunque riservare delle sorprese.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Belotti, Verdi

Allenatore: Mazzarri

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, Falco

Allenatore: Liverani

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

