See: trailer, trama e cast. Quando esce la serie tv in streaming

Tra le serie tv in arrivo sulla nuova piattaforma streaming di apple in uscita l’1 novembre 2019 spicca See, con protagonista Jason Momoa. Lo show abbraccia il genere fantasy, nello specifico post-apocalittico dai toni drammatici. Il creatore, nonché sceneggiatore, della serie tv è Steven Knight (famoso per aver già lavorato a un titolo di grande successo: Peaky Blinders). La produzione ha voluto andarci giù pesante spendendo per ogni episodio una cifra di circa 15 milioni di dollari. See rappresenta quindi uno show di punta, con un’ambizione paragonabile a quella di Game Of Thrones. La prima stagione conterà 10 episodi e mentre attendiamo l’esordio sulla piattaforma streaming Apple Tv Plus, possiamo goderci il trailer: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione See

See: la trama

Come su scritto, See è una serie tv post-apocalittica. L’ambientazione, come evince dal trailer è molto chiara: la razza umana è stata decimata da un virus micidiale e gli unici sopravvissuti hanno perso il senso della vista. A causa di ciò la civiltà si è evoluta in un modo singolare, cercando nuovi modi di interagire, cacciare e soprattutto costruire. Tutto sembra procedere normalmente, quando un evento molto particolare rischia di creare scompiglio all’interno di una tribù: due bambini nascono con il dono della vista. Il padre farà di tutto per proteggere i due figli che, potenzialmente, possono essere percepiti come una minaccia e la paura si nasconde dietro l’angolo.

Apple TV Plus: catalogo, prezzo e come vedere film e serie tv in Italia

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di See e quali personaggi interpretano all’interno dello Show: Jason Momoa nel ruolo del leader guerriero Baba Boss; Alfre Woodard veste i panni di Paris, sacerdotessa e consigliera di Baba Boss; Yadira Guevara-Prip interpreta Bow Lion; Nesta Cooper è Haniwa; Sylvia Hoeks nel ruolo di Queen Kane; Archie Madekwe interpreta Kofun; Christian Camargo veste i panni di Tamacti Jun; Hera Hilmar nel ruolo di Maghra.

