Euphoria: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Giovedì 26 settembre debutta su Sky Atlantic una nuova serie tv che tratta temi delicati dell’adolescenza: stiamo parlando di Euphoria. Lo show, targato HBO, andrà in onda dal 26 al 29 settembre alle 23 e 15 sul canale con due episodi ogni giorno per un totale di 8 puntate. Il creatore dello show è Sam Levinson.

Euphoria: la trama

Come su scritto, la trama di Euphoria ruota intorno ai drammi dell’adolescenza; in particolare un gruppo di liceali è alla costante ricerca appunto di un’euforia e per ottenerla sperimentano un mondo fatto di droghe, alcool e amori violenti, nel tentativo di raggiungere quell’intorpidimento della mente e lasciarsi assorbire dagli eventi in uno stato di forte adrenalina. Per raggiungere l’euforia e allontanare problemi di autostima, abusi fisici e psicologici, azioni di bullismo e altro, i giovani faranno tutto ciò che è in loro potere per sballarsi a costo anche di rischiare la vita. Attraverso la voce narrante di Zoe, scopriremo la storia, le vite e gli intrecci di questo gruppo di liceali che cerca di sopravvivere ai drammi dell’adolescenza. Ecco le parole di Zendaya, attrice protagonista che vestirà i panni di Zoe, sulla sua esperienza nella serie TV:

“Euphoria, per me, è uno degli show più crudi e onesti su come sia essere giovani oggi. Non ha nulla a che vedere con ciò che ho fatto in precedenza e tratteremo alcuni temi molto difficili da gestire. Tuttavia, in fondo qualcuno vive questa realtà e noi vogliamo raccontarla. Non so come si prova ad aver avuto Instagram per tutta la vita, dall’inizio. Noi giovani abbiamo questo tipo di pressione, sentiamo di dover aggiustare ogni cosa. Sta tutto in come scegliamo di affrontare la situazione“

Il Cast della serie TV:

Vediamo ora chi sono gli attori della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Zendaya è Rue; Storm Reid veste i panni di Gia; Algee Smith nel ruolo di McKay; Jacob Elordi interpreta Nate; Barbie Ferreira è Katherine; Hunter Schafer veste i panni di Jules; Austin Abrams interpreta Ethan; Lukas Gage nel ruolo di Tyler; Maude Apatow è Lexi; Eric Dane veste i panni di Cal Jacobs; Alexa Demie nel ruolo di Maddy; Nika King interpreta Leslie Bennet; Sydney Sweeney è Cassie.

