Dove vedere Inter-Slavia Praga in diretta streaming, tv e formazioni

Il match che aprirà l’edizione 2019/2020 della Champions League è Inter-Slavia Praga, che si disputerà martedì 17 settembre 2019 alle ore 18:55 allo stadio San Siro di Milano.

E’ finalmente tempo di Grandi Orecchie. La Champions torna e riparte da Milano, dove i padroni di casa dell’Inter devono partire bene viste le difficoltà che sicuramente affronteranno in questo girone, probabilmente il più ostico di questa edizione. Le altre due squadre che lo compongono, come ormai ben saprete, sono Barcellona e Borussia Dortmund. Anche lo scorso anno i sorteggi non furono particolarmente clementi con i nerazzurri, anche se quest’anno – paradossalmente – il girone sembra più superabile rispetto a quello del 2018/2019. Questo anche grazie al mercato portato avanti dai meneghini, che hanno provato a rinforzare la rosa da mettere a disposizione del neo tecnico Antonio Conte, che non ha mai raggiunto grossi risultati in Europa.

Dall’altra parte allo Slavia Praga il sorteggio è andato ovviamente peggio, considerando le nette differenze rispetto alle altre compagini “coinquiline”. Le facce dei dirigenti al momento della composizione del girone aveva fatto capire tutto lo sconforto e l’obiettivo sarà quello di limitare il più possibile i danni e provare a togliersi anche qualche soddisfazione davanti al proprio pubblico di casa. Lo scorso anno per i cechi grande cavalcata in Europa League, competizione nella quale sono stati eliminati ai quarti di finale dal Chelsea futuro vincitore della coppa, dopo aver estromesso i pluricampioni del Siviglia negli ottavi.

LEGGI ANCHE: Gironi Champions League 2019/2020: l’analisi dei gruppi con le italiane

Le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez

Allenatore: Conte

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Stanciu, Olayinka; Yusuf

Allenatore: Trpisovsky

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV.

