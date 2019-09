Dove vedere Napoli-Liverpool in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match che si disputeranno nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020 è Napoli-Liverpool, che si disputerà martedì 17 settembre 2019 alle ore 21:00 allo stadio San Paolo di Napoli.

Subito inizio in salita per il Napoli, che ospiterà i campioni in carica. Già lo scorso anno le due formazioni si affrontarono nella fase a gruppi di Champions, con i partenopei che vinsero il match d’andata proprio in questo stadio grazie ad una zampata di Lorenzo Insigne nel recupero finale di gara. Ma i partenopei abbandonarono la competizione a dicembre finendo in Europa League: quel girone era sostanzialmente più difficile rispetto a questo, completato da Salisburgo e Genk che non dovrebbero creare grossi grattacapi, almeno sulla carta. Partire con un successo in questa partita dunque, oltre che morale, metterebbe il discorso qualificazione in discesa.

Il Liverpool lo scorso anno ha fatto razzia in Europa, conquistando il quinto successo della propria storia a quattordici anni della mitica finale di Istanbul, quando rimontarono clamorosamente il Milan. Da lì in poi altre due finali, perse entrambe, fino al trionfo del Wanda Metropolitano. Quest’anno ripetersi sarà probabilmente anche più difficile, visto che stagione dopo stagione le concorrenti aumentano e si rafforzano. Cosa peraltro che i reds non hanno fatto, avendo acquistato solamente secondo e terzo portiere; la rosa è fortissima, ma qualche puntellamento qua e la sarebbe comunque servito. Primo match tosto per gli inglesi, che avranno di che faticare contro un avversario molto motivato.

Le probabili formazioni di Napoli-Liverpool

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Llorente

Allenatore: Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Milner; Salah, Firmino, Mané

Allenatore: Klopp

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati su Sky Sport Uno, mentre in streaming si potrà vedere su Mediaset Play (gratis), Sky Go e Now TV.

