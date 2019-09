Marianne: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il 13 settembre su Netflix ha debuttato una nuova serie tv di genere horror – paranormale: stiamo parlando di Marianne. Da alcuni anni, ormai, il colosso streaming ha dato il via alla produzione di titoli non solo americani, ma anche a vari Paesi del pianeta. Ne sono un esempio Dark dalla Germania; Arthdal Chronicles e Memories of Alhambra dalla Corea; 3% dal Brasile; La casa di Carta ed Elite dalla Spagna; Meglio di Noi dalla Russia; The Rain dalla Danimarca. Con Netflix tutti hanno una chance di creare show interessanti e questa volta è toccato a Marianne, direttamente dalla Francia creata e diretta da Samuel Bodin con la collaborazione di Quoc Dang Tran. La prima stagione conterà 8 episodi dalla durata di 45 minuti circa ciascuno. Per visionare le puntate della serie tv basterà accedere al catalogo di Netflix e sceglierlo tra i titoli presenti nel catalogo; ricordiamo che al momento il colosso streaming non dispone più della possibilità di provare il servizio con un mese di prova gratuita: per accedere alla piattaforma sarà quindi necessario iscriversi attraverso uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi a Netflix. Per avere un’anteprima dello show horror Marianne proponiamo qui di seguito il trailer della serie tv in lingua italiana.

Trailer Prima Stagione Marianne

Marianne: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la storia di una scrittrice di successo di romanzi Horror: Emma. La donna è da poco ritornata nella sua città natale quando scopre un qualcosa di straordinario: si rende presto conto che le sue opere non sono pura e semplice fantasia, ma si riversano nella realtà. In particolare la strega Marianne, personaggio dei suoi romanzi, ha fatto il suo ingresso nella vita reale e ha un obbiettivo: portare il caos nel mondo.

Il cast della serie TV

Victoire Du Bois interpreta Emma, la protagonista dello show; ad accompagnarla nel cast: Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot, Bellamine Abdelmalek, Ralph Amoussou, Mehdi Meskar, Alban Lenoir, Mireille Herbstmeyer, Corinne Valancogne, Patrick d’Assumçao e Pierre Aussedat.

