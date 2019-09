Castle Rock 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il 14 Agosto è giunto l’annuncio da parte del vice presidente di Hulu Craig Erwich il rinnovo di una serie tv ispirata alle opere di Stephen King: stiamo parlando di Castle Rock. La seconda stagione conterà 10 episodi e si baserà sul romanzo di King Misery Non Deve Morire. Una vera chicca per i fan del genere horror, in particolare per tutti gli amanti dell’opera del celebre scrittore. Inoltre, Castle Rock è garanzia di qualità dal momento che porta la firma di J.J. Abrams in qualità anche di produttore esecutivo. La serie di Castle Rock è antologica, ciò significa che ogni stagione ha una trama e personaggi di volta in volta diversi. Il debutto della seconda stagione è previsto su Hulu il 23 Ottobre 2019. Cerchiamo di scoprire ora nel dettaglio di cosa parlerà il nuovo ciclo di episodi e quale sarà il cast.

Castle Rock 2: la trama

Come su scritto la trama della seconda stagione di Castle Rock verterà sul romanzo Misery Non Deve Morire, sebbene scopriremo ben presto notevoli differenze tra il romanzo e lo show. In particolare racconterà di una faida tra due clan che esploderà in una vera e propria guerra che vedrà il suo apice nel momento in cui la psicopatica infermiera Wilkes verrà trattenuta a Castle Rock, la quale lotta per superare i problemi legati alla sua salute mentale.

Il Cast della serie TV:

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della seconda stagione di Castle Rock e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show: Lizzie Caplan veste i panni dell’infermiera Annie Wilkes; Tim Robbins nel ruolo di Reginald “Pop” Merrill; Elsie Fisher interpreta la figlia adolescente di Annie Wilkes; Paul Sparks è John “Ace” Merrill, nipote di Pop; Matthew Alan veste i panni di Chris Merrill, fratello di John; Yusra Warsama è la dottoressa Nadia Omar.

