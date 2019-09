The Unicorn: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

CBS ha ordinato la produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di The Unicorn. In un primo momento, il network aveva deciso di dare il via al solo pilot della serie, ma durante gli Upfronts di Maggio ha ufficialmente ordinato la produzione di una prima stagione. The Unicorn è una serie tv di genere comedy ispirata a una storia vera, in particolare quella che riguarda uno dei produttori dello show: Grady Cooper. La serie tv debutterà sul canale statunitense il 26 Settembre 2019, mentre per quanto riguarda un eventuale esordio in Italia bisognerà attendere che un canale o una piattaforma streaming acquisti i diritti di distribuzione per importarla nel nostro Paese. La prima stagione conterà 13 episodi e mentre attendiamo l’esordio dello show, possiamo dare un’occhiata al trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale:

Trailer Prima Stagione The Unicorn

The Unicorn: la trama

Come su scritto la trama di The Unicorn si basa su una storia vera che in particolare ha colpito uno dei produttori dello show: Grady Cooper, il quale ha perso la moglie, ma grazie a una grande forza di volontà è riuscito a ritornare a vivere. La comedy quindi ruota intorno la vita del personaggio Wade. Padre di due adolescenti, Wade è vedovo da ormai un anno e grazie anche all’aiuto degli amici è pronto a rimettersi in carreggiata. Nonostante il passato doloroso, Wade dimostra di essere un vero latin lover in grado di affascinare le donne che incontra.

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Walton Goggins veste i panni del protagonista Wade; Rob Corddry è Forrest; Michaela Watkins interpreta Delia, moglie di Forrest; Omar Benson Miller nel ruolo di Ben; Maya Lynne Robinson veste i panni di Michelle, moglie di Ben; Makenzie Moss è Natalie Felton, figlia di Wade; Ruby Jay interpreta Grace Felton, figlia di Wade e sorella di Natalie.

