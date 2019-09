Criminal su Netflix: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il 20 Settembre arriva su Netflix una nuova serie tv antologica di genere crime: stiamo parlando di Criminal, scritta da George Kay e diretta dal regista Jim Field Smith. La prima stagione conterà 12 episodi e la particolarità di essa sarà che ogni tre episodi si cambierà scenario, cast e addirittura nazione. Un progetto decisamente originale e innovativo che vuole spaccare il classico metodo narrativo; un’impresa ardita che sveglia la curiosità dello spettatore, pronto a lasciarsi colpire dalla novità. Per visionare le puntate basterà iscriversi a Netflix; ricordiamo che al momento il colosso streaming non permette più di accedere alla piattaforma per mezzo del mese di prova gratuita; per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo è necessario quindi scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio. In attesa del debutto della serie tv Criminal, possiamo goderci il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione Criminal

Criminal: la trama

Come su scritto, la trama di Criminal è molto variegata e per comprenderla bisognerà prima dire qualcosa su come è strutturata la prima stagione: si tratta di 12 episodi divisi in 4 nazioni diverse: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Ogni episodio racconta un crimine differente (3 per ogni nazione), ragion per cui è molto probabile che il cast cambi ad ogni puntata. L’unico punto in comune tra tutti gli episodi è l’ambientazione: le puntate si svilupperanno all’interno di una sala di interrogatori in cui poliziotti e criminali saranno chiamati al confronto psicologico.

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori che andranno a comporre il cast di Criminal e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show.

In Francia vedremo i seguenti attori: Margot Bancilhon; Laurent Lucas; Stéphane Jobert; Anne Azoulay; Mhamed Arezki.

In Germania reciteranno: Eva Meckbach; Sylvester Groth; Florence Kasumba; Christian Kuchenbuch; Jonathan Berlin; Peter Kurth; Christian Berkel; Deniz Arora; Nina Hoss.

In Spagna il cast sarà composto da: Jorge Bosch; José Ángel Egido; Nuria Mencía; Daniel Chamorro; María Morales; Javi Coll; Milo Taboada; Carmen Machi; Inma Cuesta; Eduard Fernández; Emma Suárez; Álvaro Cervantes.

Nel Regno Unito, infine, vedremo gli attori: Katherine Kelly; Lee Ingleby; Mark Stanley; Rochenda Sandall; Shubham Saraf.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a