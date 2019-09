Dove vedere Atletico Madrid-Juventus in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020 è Atletico Madrid-Juventus, che si disputerà mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21:00 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Grande serata di gala nella capitale spagnola, dove andranno ad affrontarsi due squadre che puntano alla vittoria del torneo. L’Atletico Madrid ha da farsi perdonare la cocente eliminazione della passata edizione, avvenuta proprio per mano della Juventus, che a Torino ribaltò il risultato dell’andata qualificandosi per i quarti di finale. Anche due anni fa i colchoneros avevano deluso le aspettative, uscendo ai gironi e andando poi a vincere l’Europa League. Ma è questo il grande obiettivo di Simeone e co., sfuggitogli di pochissimo di mano sia nel 2014 che nel 2016. L’esordio è però difficilissimo, ma il fattore campo può aiutare i madrileni a partire bene in un girone che, bianconeri a parte, sulla carta è assolutamente superabile e viene completato da Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca.

La Juventus non ha particolarmente colpito per prestazioni in questo avvio stagionale, ma era abbastanza prevedibile. Il passaggio dallo stile di gioco di Allegri a quello di Sarri comporta un periodo di adattamento per tutti. Non sarà sicuramente una sfida facile quella agli spagnoli, squadra capace di mettere in difficoltà chiunque nonostante la Vecchia Signora parta forse come favorita. Come per gli avversari, è fondamentale partire con il piede giusto, anche considerando un possibile duello tra le due per il primo posto del raggruppamento.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Dybala Higuain, Ronaldo

Allenatore: Sarri

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Vitolo, Koke, Saul, Lemar; Felix, Diego Costa

Allenatore: Simeone

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV.

