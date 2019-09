Dove vedere Dinamo Zagabria-Atalanta in diretta tv, streaming e formazioni

Uno dei match in programma nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020 è Dinamo Zagabria-Atalanta, che si disputerà mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagabria.

Finalmente arriva il tanto atteso esordio nella grande Europa per la Dea. La Dinamo Zagabria però non è sicuramente l’avversario più semplice da fronteggiare. I croati sono ormai un habitué delle competizioni europee e ogni anno lanciano dei giovani davvero molto interessanti e che presto varcano i più importanti confini europei. Nonostante come detto non sia l’avversario più semplice, la Dinamo è sulla carta la squadra più abbordabile del raggruppamento, nel quale sono presenti il Manchester City e lo Shakhtar Donetsk. Il fattore campo sarà determinante i Modri.

Ci sarà tanta sicuramente tanta, tantissima emozione per l’Atalanta, pronta al suo storico esordio in Champions League. I bergamaschi sono giunti a disputare la competizione dopo il grandissimo campionato passato, nel quale sono riusciti a chiudere addirittura al terzo posto finale. Ora il piatto forte, in attesa di disputare il primo incontro casalingo, che si giocherà nello splendido scenario di San Siro, impianto che ospiterà i match europei dei nerazzurri. In terra croata è atteso un gran numero di tifosi atalantini, pronti a vivere in prima persona un momento storico per la loro squadra del cuore.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Atalanta

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac; Ademi, Moro; Gojak, Dani Olmo, Orsic; Gavranovic

Allenatore: Bjelica

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata

Allenatore: Gasperini

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now TV.

