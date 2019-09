Inter-Slavia Praga: probabili formazioni, quote e diretta in tv-streaming

Martedì 13 settembre 2019 si giocherà la prima gara dell’Inter nel Gruppo F di Champions League, Inter-Slavia Praga. La partita si giocherà nel tardo pomeriggio e segna l’esordio nella prestigiosa competizione per i nerazzurri segnati dalla nuova gestione Conte. A punteggio pieno nel campionato di Serie A, primi in classifica da soli (in attesa della partita Torino-Lecce di questa sera), c’è voglia di confermarsi anche in Europa. Ecco le probabili formazioni, le quote dei bookmakers e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Inter-Slavia Praga: le probabili formazioni

L’Inter dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2, con Lautaro Martinez e Lukaku in attacco, mentre a centrocampo Vecino dovrebbe affiancare Brozovic e l’ormai insostituibile Sensi. Sulle fasce potrebbero correre Lazaro e Biraghi, mentre in difesa dovrebbero venire confermati Godin, De Vrij e Skriniar davanti al solito Handanovic.

Conquistare 3 punti davanti ai propri tifosi sarà fondamentale per l’Inter, impegnata nelle prossime due partite con le più impegnative Barcellona e Borussia Dortmund.

Ecco come scenderanno in campo Inter e Slavia Praga questa sera. Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Brozovic, Sensi, Vecino, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All: Conte.

(4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Kral; Olayinka, Stanciu, Masopust; Skoda. All: Trpisovsky. Arbitro: Buquet (FRA).

Inter-Slavia Praga: le quote dei bookmakers

Nerazzurri nettamente favoriti anche per i bookmakers. La vittoria dell’Inter è quotata tra 1,35 e 1,38, mentre il pareggio passa da 4,75 a 5,00. Scommettere sulla vittoria dello Slavia Praga potrebbe portare nelle tasche di chi ama rischiare circa 9 volte la quota (tra 8,90 e 9,50). Vittoria, pareggio o sconfitta, i gol saranno comunque tanti secondo i bookmakers, visto che l’Over 2,5 è quotato tra 1,65 e 1,75, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,10. A ogni modo, facendo una media, il risultato più accreditato (dato a 6,50) è il 2-0 per l’Inter.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inter-Slavia Praga non sarà trasmessa in chiaro sui canali Mediaset. La partita potrà essere vista in diretta tv solo su Sky (l’appuntamento è per le ore 18.55). Gli abbonati alla tv satellitare che non possono assistere al match in tv, potranno usufruire della piattaforma streaming Sky Go per vedere la partita su PC, smartphone o tablet.

