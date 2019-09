Oppo A9s: prezzo, uscita e caratteristiche. La scheda tecnica

È stato avvistato e identificato con la sigla PCHM10, si tratta del nuovo smartphone A9s della casa cinese. Il dispositivo mobile era già stato al centro dei riflettori nel periodo agostano quando erano state rivelate le sue importanti specifiche tecniche. Ora però arriva anche la certificazione TENAA, la quale, oltre a confermare le già note caratteristiche, ne mostra anche l’aspetto esteriore. Andiamo a vedere qual è il design dello smartphone, la scheda e il prezzo.

Oppo A9s: le specifiche dello smartphone

Partiamo dal display, secondo le informazioni al momento reperibili, il nuovo smartphone cinese dovrebbe avere uno schermo da 6,5″ con risoluzione HD+, di tecnologia TFT. Sotto lo schermo abbiamo un SoC Octa Core con clock a 2,00 GHz di cui però non conosciamo bene le specifiche, questo sarà affiancato da 4 GB di memoria RAM e ben 124 di memoria interna. La memoria ROM sarà espandibile attraverso la MicroSD. Per quanto riguarda invece la batteria viene assicurata una grande autonomia grazie ai 4880 mAh in dotazione. Integrata nel notch, frontalmente, troviamo la fotocamera anteriore da 8 megapixel, su questo fronte ci si aspettava molto di più, dato ciò che è stato fatto sul retro del telefono. La novità è infatti la quad camera, la fotocamera principale a quattro sensori da 12+8+2+2 megapixel. Sul back è anche presente il tasto fisico per il riconoscimento delle impronte digitali.

Oppo A9s: ipotesi di prezzo

Lo smartphone della casa cinese avrà come sistema operativo Android 9.0 Pie e sarà disponibile in due colorazioni, bianco e blu. Per quanto riguarda invece il prezzo, è possibile ipotizzare che ci si trovi davanti a un dispositivo mobile della media fascia, il quale, tuttavia, non mostra particolari specifiche potenziate a parte la fotocamera a quattro sensori. Per tale motivo il suo prezzo potrebbe essere compreso tra i 250 e i 320€ al massimo.

Francesco Somma

