The Woods: trama, cast e anticipazioni della serie tv in streaming

Il 12 Settembre 2019 Netflix ha annunciato la produzione di una nuova serie tv ispirata al romanzo dello scrittore Harlan Coben: stiamo parlando di The Woods. Lo show è una produzione originale polacca e sarà diretto da Leszek Dawid e Bartosz Konopka, mentre alla sceneggiatura hanno lavorato Agata Malesińska e Wojtek Miłoszewski. La casa di produzione è ATM Grupa, pronta con il suo team a portare una trasposizione televisiva avvincente del romanzo. Lo stesso regista Leszek Dawid ha dichiarato, durante un’intervista, che lo show è ricco di segreti e misteri e potenzialmente in grado di mantenere gli spettatori incollati allo schermo. Il suo collega Bartosz Konopka ha aggiunto che il protagonista della serie è un personaggio straordinario e particolare in grado di entrare nel cuore del pubblico. La prima stagione conterà 6 episodi, ma siccome la serie è da poco entrata in produzione è probabile che vedremo il suo esordio sulla piattaforma del colosso streaming non prima del 2020. Ricordiamo che al momento Netflix non consente più di accedere al catalogo attraverso il mese di prova gratuita; per visionare i titoli proposti dal colosso streaming sarà necessario, quindi, scegliere tra uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

The Woods: la trama

La particolarità di questa nuova serie televisiva è che si svolge in due archi temporali differenti, più precisamente il 1994 e il 2019. Il protagonista, Paweł Kopiński, è un procuratore di Varsavia il quale non è mai riuscito a superare la misteriosa scomparsa della sorella, avvenuta appunto nel 1994 (venticinque anni prima). Tuttavia, la sua speranza di scoprire cosa sia accaduto alla sorella si riaccende quando scompare un’altra persona e per Pawel la situazione è chiara: i due crimini sono collegati. Nel tentativo di svelare il mistero, scopriremo i segreti del passato di Pawel, intrecciandosi con ciò che sta accadendo alla sua vita.

Il Cast della serie TV

Dal momento che la serie è da poco entrata in produzione, non ci sono ancora informazioni su chi saranno gli attori che andranno a comporre il cast.

