Unbelievable: trama, cast e dove vedere la serie tv in streaming

Il 13 settembre 2019 Netflix ha pubblicato sul suo catalogo un nuovo titolo tratto da una storia vera: stiamo parlando di Unbelievable. Lo show è una miniserie televisiva composta da 8 episodi dalla durata di 45/50 minuti e racconta di una porzione di vita di Marie Adler, ragazza di 18 anni che nel 2009 denunciò alla polizia di essere stata vittima di uno stupro. Alla sceneggiatura ha lavorato Susannah Grant con la collaborazione di Michael Chabon e Ayelet Waldman. Lo show è disponibile su Netflix e per accedere al catalogo basterà iscriversi alla piattaforma, ma considerando che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di un mese di prova gratuita, per usufruire del servizio è necessario scegliere tra uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi a Netflix. Nel caso in cui non abbiate ancora visionato le puntate di Unbelievable è disponibile un trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Trailer Miniserie Televisiva Unbelievable

Unbelievable: la trama

La trama della miniserie televisiva, come su scritto, è una ricostruzione di fatti realmente accaduti e ruota intorno la storia di Marie Adler. La ragazza denuncia alla polizia di essere vittima di uno stupro, ma quando racconta i dettagli del crimine, la polizia scorge determinate incongruenze che minano alla verità dell’accaduto. Marie viene accusata di falsa testimonianza e nessuno da quel momento sembra credere alla sua versione. Tuttavia in altre zone degli Stati Uniti vengono denunciati casi di stupro simili a quello che ha coinvolto Marie; due investigatrici indagheranno a fondo sulla questione, scoprendo che i crimini sono collegati e in particolare l’uomo da trovare è uno stupratore seriale.

The Woods: trama, cast e anticipazioni della serie tv in streaming

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori della miniserie televisiva e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Toni Collette veste i panni della Detective Grace Rasmussen; Merritt Wever nel ruolo della Detective Karen Duvall; Kaitlyn Dever è Marie Adler; Danielle Macdonald interpreta Amber.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it