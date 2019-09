The Witcher: data di uscita svelata per errore. Ecco quando esce

Pare che Netflix, a causa di un post pubblicato su twitter in Olanda, abbia per sbaglio rivelato l’uscita di una serie tv: stiamo parlando di The Witcher. Secondo tale indiscrezione, la data di esordio dello show dovrebbe essere fissata per il 17 dicembre. Quello che sappiamo sulla serie tv è che si baserà sugli eventi scritti nei romanzi, anziché ciò che accade nelle varie saghe di videogiochi. L’opera dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski sarà quindi alla base di ciò che verrà raccontato negli 8 episodi che andranno a comporre la serie. Le musiche saranno composte da Giona Ostinelli e Sonya Belousova. Mentre attendiamo la conferma ufficiale della data di uscita di The Witcher, possiamo goderci il trailer disponibile in lingua italiana in cui vedremo i vari attori che andranno a comporre il cast di questo tanto atteso show ambientato in un mondo fantasy; lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Prima Stagione The Witcher

The Witcher: la trama

La trama della serie tv, come su scritto, si baserà sui romanzi scritti dal celebre autore fantasy polacco Andrzej Sapkowski. La storia ruota intorno la figura di Geralt Di Rivia, un essere umano che fin dall’infanzia sviluppa dei poteri sovrannaturali. Nel mondo di Geralt, chiunque possiede tali capacità viene selezionato e addestrato in modo tale da poter combattere i mostri presenti in tutto il continente immaginario, diviso tra l’Impero di Nilfgaard e il Regno di Temeria. Geralt, mano a mano che prosegue nelle sue missioni, scopre che portarle a termine si rivela un processo più semplice rispetto a relazionarsi con le altre persone, le quali spesso si rivelano malvagie e crudeli. Quando però incontrerà una potente maga e una principessa che conserva un segreto pericoloso, la sua vita cambierà drasticamente e i tre lotteranno per portare la pace nel regno.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti dello show e quali personaggi interpreteranno all’interno della serie: Henry Cavill sarà Geralt di Rivia; Anya Chalotra interpreterà l’affascinante maga Yennefer; Freya Allan nel ruolo della giovane principessa Ciri; Jodhi May vestirà i panni della regina Calanthe; Björn Hlynur Haraldsson sarà il cavaliere Eist; Adam Levy nel ruolo di Saccoditopo; Therica Wilson-Read interpreterà Sabrina; Millie Brady vestirà i panni della principessa Renfri

