Rosy Abate 2: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia la fiction

Torna su canale 5 una serie tv che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico italiano: stiamo parlando della seconda stagione di Rosy Abate. Lo show è uno spin-off di Squadra Antimafia – Palermo Oggi, andata in onda sullo stesso canale dal 2009 al 2016. Le riprese si sono concluse a dicembre dello scorso anno e la seconda stagione è pronta al debutto, previsto per il 18 settembre, con 5 nuove puntate inedite tutte da scoprire. La durata media di ogni puntata è di ben 100 minuti. Ma qual è il futuro dello show? Sembra che la fiction possa durare al massimo un’altra stagione, stando alle parole della protagonista Giulia Michelini; ecco la dichiarazione ufficiale:

“Ho provato a resistere a una nuova stagione, ma non sempre è possibile. Però alla fine sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle a un epilogo. Di certo resisterò a una terza stagione, anche per Rosy deve arrivare la parola fine.“

La serie nasce da un’idea di Pietro Valsecchi, mentre la casa di produzione è Taodue.

Rosy Abate 2: la trama

Stando alle anticipazioni, la trama della seconda stagione subirà un forte cambiamento: infatti sarà ambientata sei anni dopo gli eventi che hanno caratterizzato il primo ciclo di episodi. Rosy Abate, nel finale della prima stagione, viene arrestata dopo la scoperta che il figlio era ancora vivo. La trama della seconda stagione partirà dopo il rilascio di Rosy che ormai troverà suo figlio Leonardo nel pieno dell’adolescenza con un carattere aggressivo. Rosy dovrà trovare il modo di entrare nella vita del ragazzo, ma non sarà così semplice avvicinarlo e rivelargli di essere sua madre.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Giulia Michelini veste i panni di Rosy Abate; Mario Sgueglia nel ruolo di Luca Bonaccorso; Paola Michelini interpreta Regina Santagata; Vittorio Megazzù è Leonardo; Augusto Zucchi veste i panni di Bruno Criscito; Naike Anna Silipo nel ruolo di Livia Cataldi; Paolo Pierobon interpreta Filippo De Silva; Bruno Torrisi è il questore Licata; Davide Devenuto veste i panni di Antonio Costello; Claudio Gioè nel ruolo di Ivan Di Meo; Gegia interpreta Nunziatina.

