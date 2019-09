Made in Italy serie tv: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Su Amazon Prime Video è in arrivo una nuova serie tv incentrata sulla moda il 23 settembre 2019: stiamo parlando di Made in Italy. Oltre all’uscita sulla piattaforma di streaming di Amazon, anche Canale 5 ha acquistato i diritti di distribuzione e si prevede un debutto sulla rete italiana intorno l’autunno 2019. La serie è stata prodotta da Taodue e racconterà la storia della moda italiana negli anni ’70, coinvolgendo le varie firme più importanti dell’ambito, come Fiorucci, Missoni, Krizia e Valentino. Le puntate previste per la prima stagione raggiungono il numero 4, ma nonostante siano poche sono serviti oltre 3 mesi di lavoro per completarle in vista della pubblicazione.

Made in Italy: la trama

La prima stagione di Made in Italy ruota intorno la storia di una ragazza, Irene, la quale decide di rispondere a un annuncio nel quale si cercano impiegate per la rivista Appael, un magazine di moda molto ambito dalle ragazze. Irene, nonostante non si sente all’altezza, decide ugualmente di fare un tentativo, forte della sua intraprendenza e un carattere deciso a fare bene il suo lavoro. L’occasione va a buon fine e proprio grazie al suo carattere riesce a far breccia nel cuore dell’impenetrabile direttrice. Con l’aiuto del suo capo, Irene inizia a conoscere i nomi più importanti del mondo della moda italiana, tra cui anche Giorgio Armani.

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Greta Ferro veste i panni di Irene Mastrangelo; Fiammetta Cicogna nel ruolo di Monica Massimello; Maurizio Lastrico è Filippo Cerasi; Raoul Bova interpreta Giorgio Armani. A completare il cast: Margherita Buy; Valentina Carnelutti; Sergio Albelli; Giuseppe Cederna; Marco Bocci; Andrea Bosca; Saul Nanni; Eva Riccobono.

