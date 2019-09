Imma Tataranni – Sostituto procuratore: trama, cast e quando inizia

Domenica 22 Settembre debutta su raiuno una nuova serie tv che mescola i temi del genere giallo con quelli del dramma: stiamo parlando di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La prima stagione conterà 6 episodi e sarà ispirata appunto alla celebre protagonista dei romanzi della scrittrice Mariolina Venezia: Come piante tra i Sassi, Maltempo e Rione Serra Venerdì, tutti e tre pubblicati da Einaudi. Raiuno manderà in onda un episodio a settimana e il finale di stagione cadrà precisamente il 27 ottobre 2019. A produrre la serie tv è Rai Fiction – ITV Movie, mentre della regia si è occupato Francesco Amato.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: la trama

La trama della serie tv come su scritto si ispira ai romanzi di Mariolina Venezia, in particolare al personaggio di Imma Tataranni. Imma è una donna determinata, dal carattere sveglio e deciso, nonché una persona notevolmente fuori dagli schemi. In Procura tutti la conoscono sia per il modo di vestire sgargiante, sia per il carattere originale che per una spiccata intelligenza che mostra nel fare il proprio lavoro. Grazie a una memoria formidabile e alla sua caparbietà dimostra di essere insuperabile nel suo campo; inoltre la persona schietta e il suo combattere per la verità le conferiscono uno spiccato senso di giustizia. Imma vive a Matera, dove porterà avanti alcune indagini sui crimini che stanno avvenendo nella città.

Disincanto 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il Cast della Serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Vanessa Scalera veste i panni della protagonista Imma Tataranni; Massimiliano Gallo è Pietro, marito di Imma; Alessio Lapice nel ruolo dell’affascinante Ippazio Calogiuri; Carlo Buccirosso interpreta il Procuratore capo di Matera, Alessandro Vitali; Cesare Bocci veste i panni di Saverio Romaniello. A completare il cast: Giampaolo Morelli, Piegiorgio Bellocchio, David Coco, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio e Giuseppe Zeno.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it