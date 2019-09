Kate Middleton incinta: quarto figlio in arrivo, le ultime notizie

Kate Middleton è di nuovo incinta? Non c’è ancora nulla di ufficiale e ovviamente nella Casa Reale tutti tacciono. A parlare, come di consueto, ci pensano i tabloid britannici, quelli alla continua caccia di gossip, tra indiscrezioni, dettagli e particolari. Più precisamente sono due gli aspetti che hanno suscitato più di qualche curiosità: uno riguarda una fonte interna alla Casa Reale, il secondo concerne un dettaglio sul look della Duchessa.

Kate Middleton incinta: l’indiscrezione dalla Casa Reale

Il primo (attendibile) rumor proverrebbe dall’insegnante della piccola Charlotte. La bambina (4 anni) ha iniziato la scuola da pochi giorni e avrebbe detto con la tipica ingenuità infantile che sua mamma sta aspettando una bambina. “Mummy is having another girl”, questa la frase riportata da vari magazine. L’insegnante, sentita l’affermazione, ha poi “venduto” l’informazione al tabloid New Idea: considerata la fonte attendibile, la notizia è già diventata virale, facendo il giro del mondo. C’è chi però ipotizza che le parole della piccola siano state fraintese e che forse abbia solo rivelato il desiderio di Kate di avere una nuova figlia, chissà. Ma a ravvivare la tesi che la Middleton aspetti una bambina (si conoscerebbe già anche il sesso?) c’è un altro elemento, peraltro ricorrente.

Kate Middleton: il particolare del taglio di capelli

Dunque, c’è un altro dettaglio che messo in agitazione i reporter affamati di gossip: il nuovo taglio di capelli (corti) di Kate, particolare che spesso prelude alla nascita di un nuovo figlio. Sembra infatti che la Middleton, già all’inizio delle gravidanze precedenti, avesse sfoggiato un diverso taglio di capelli (sempre più corto): alcuni affermano che questa sia una mossa che possa sviare l’attenzione dal pancione che inizia a gonfiarsi. In questo caso, sempre se la notizia è confermata, lo stratagemma non sembra essere riuscito alla perfezione. Restiamo quindi in attesa di aggiornamenti ufficiali nel confermare definitivamente un nuovo arrivo nella Casa Reale.

