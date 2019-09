I Thegiornalisti si sciolgono: Tommaso Paradiso farà carriera da solista

Giunge in tarda serata la notizia che i fan del celebre gruppo indie temevano da settimane. I Thegiornalisti si sono sciolti. Ad annunciarlo lo stesso Tommaso Paradiso, cantautore nonché frontman della band, direttamente dal proprio profilo instagram.

Nel presentare l’uscita di un nuovo singolo, ha ufficialmente fatto sapere che, d’ora in poi, gli album saranno firmati a suo nome. Il gruppo, dunque, si è sciolto, lasciando spazio unicamente alla voce e alla penna di Tommaso Paradiso. Nessuna indiscrezione circa il motivo della definita rottura.

I Thegiornalisti si sciolgono: storia del gruppo e apice del successo

Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella avevano fondato il gruppo nel 2009. Il nome Thegiornalisti richiamava la volontà, da parte dei suoi componenti, di narrare attraverso la propria musica la realtà così com’è, descrivendola senza filtri e trasmettendola attraverso le note delle proprie canzoni.

La carriera della band, composta come ben sappiamo da due musicisti e da un cantautore, ha inizio con l’album Vol.1, pubblicato nel 2011. Il vero successo dei Thegiornalisti giungerà però solo nel 2016, grazie a Completamente Sold Out, album che segnerà davvero l’inizio della loro storia.

Completamente e Sold Out iniziano a riempire spalti dei migliori palasport e giungono persino negli stadi. Al maggior album di successo seguiranno in seguito singoli come Pamplona, Riccione, Felicità Puttana, Questa nostra stupida canzone d’amore per giungere poi alla loro ultima Hit estiva, Maradona y Pelé.

I Thegiornalisti si sciolgono: Tommaso Paradiso e l’annuncio di una carriera da solista

I brani, accomunati tutti dal medesimo stile, rispecchiano molto la personalità di Tommaso Paradiso il quale, fa sapere durante l’annuncio, continuerà a cantarli durante i concerti futuri.

Paradiso conclude dicendo che, a suo parere, per i fan non cambierà nulla. Gli basterà sapere che dietro ai brani che quotidianamente accompagnano la loro vi è Paradiso, non più l’intero gruppo. All’interno della band, invece, qualcosa è cambiato, l’equilibrio si è rotto. Il loro ultimo concerto, tenutosi non molto tempo fa al Circo Massimo, ha riunito tantissime persone, alle quali i Thegiornalisti avevano fatto respirare la solita aria di casa, spensierata e confidenziale. I fan, dunque, si chiedono se tutto davvero resterà esattamente come prima.

