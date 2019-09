Brian Turk è morto: malattia e causa morte. Chi era in Beverly Hills

È morto Brian Turk, attore che avevamo visto nella serie Carnivàle (2003-2005), ma anche in 2 episodi della sesta stagione di Beverly Hills 90210 (interpretava il ruolo di Tiny). Dopo Luke Perry, la serie di culto degli anni Novanta (che presto sbarcherà al cinema come film) perde un altro pezzo. Ma Brian Turk ha recitato anche in altre opere, film o serie televisive, tanto che il suo volto sarà certamente riconoscibile a molti.

Brian Turk è morto: che malattia aveva

Brian Turk è morto a causa di una malattia terminale. Gli era stato infatti diagnosticato un tumore al cervello nel 2018, che poi è diventato terminale nel marzo del 2019. Purtroppo, lo scorso venerdì 13 settembre 2019, Turk non ce l’ha fatto e dopo una lunga battaglia si è spento. “Poco più di un anno fa al nostro caro amico Brian Turk è stato diagnosticato un cancro”, l’annuncio pubblicato la scorsa primavera. “Essendo la persona altruista e riservata che è, Brian ha taciuto per non preoccupare la sua famiglia e i suoi amici. Purtroppo, il cancro è diventato terminale”. Adesso quell’annuncio è diventato un necrologio: “Purtroppo Brian è morto venerdì mattina per complicazioni del suo cancro”.

Brian Turk è morto: chi era e dove l’abbiamo visto

Come anticipato, abbiamo visto un Brian Turk 25ene in 2 episodi di Beverly Hills, ma la sua carriera non si è certo fermata lì. Tra le altre pellicole dove l’abbiamo visto si annoverano Jurassic Park: Il Mondo Perduto e A Civil Action, senza dimenticare American Pie 2. Il suo ruolo più importante è stato quello di Gabriel in Carnivàle, sottovalutata serie televisiva di 2 stagioni (2003-2005) ambientata nell’America degli anni Trenta in un villaggio dove la lotta tra bene e male si combatte tra una compagnia circense e un prete. Inoltre lo abbiamo visto anche in altre serie importanti come NCIS: Los Angeles, General Hospital, Animal Kingdom, Buffy l’Ammazzavampiri e E.R. – Medici in prima linea.

Brian Turk lascia la moglie Emily Wu e un figlio di otto anni.

