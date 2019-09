Dove vedere Roma-Istanbul Basaksehir in diretta tv e streaming gratis

Esordio in Europa League per i giallorossi guidati da Paulo Fonseca giovedì 19 settembre 2019. La partita Roma-Istanbul Basaksehir si giocherà tra le mura amiche dello Stadio Olimpico alle ore 21. Il match sarà trasmesso anche in chiaro, per cui chi non può raggiungere lo stadio, potrà vedere l’incontro direttamente accomodato sul divano di casa davanti alla tv. Andiamo a scoprire le probabili formazioni che scenderanno in campo e su quale canale la partita sarà trasmessa.

Roma-Istanbul Basaksehir: le probabili formazioni

Ci sarà turnover tra le fila giallorosse? Alcuni dubbi permangono ancora sugli 11 che scenderanno in campo schierati da Paulo Fonseca. Nessuna perplessità, invece, per il modulo che resterà il 4-2-3-1. In porta c’è il ballottaggio tra Pau Lopez (titolare nelle partite di campionato) e Mirante, mentre in difesa dovrebbe ritrovare spazio Juan Jesus (accanto a Fazio), mentre uno tra Florenzi e Santon correrà sulla fascia destra. Confermato Spinazzola sulla sinistra. A centrocampo Diawara affiancherà Cristante, mentre in avanti è quasi certa la presenza di Pastore come trequartista, al fianco di Kluivert e Zaniolo. In avanti l’insostituibile Dzeko, anche se potrebbe esserci la sorpresa Kalinic.

Sulla sponda turca troviamo vecchie conoscenze (e promesse) del calcio, tra cui Clichy, Elia, Demba Ba, Arda Turan e Robinho. Ecco le probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1): Mirante, Santon, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Diawara, Cristante; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Dzeko. All: Fonseca.

(4-1-4-1): Gunok; Caiçara, Chedjou, Vieira, Clichy; Topal; Visca, Aleksic, Arda Turan, Robinho; Demba Ba. All: Buruk. Arbitro: Fernandez (SPA).

Chi vincerà l’Europa League? Quote Roma

Chi vincerà l’Europa League? Le agenzie di scommesse danno per favorito il Manchester United, quotato tra 5 e 5.50. La seconda favorita è un’altra squadra inglese (ricordiamo che lo scorso anno le finali di Champions ed Europa League sono state giocate solo da squadre della Premier League), ovvero l’Arsenal, quotata a 7.00. Più in basso troviamo una squadra che all’Europa League ci è parecchio affezionata: il Siviglia. Una sua vittoria finale è quotata tra 12.00 e 15.00. Infine, ecco la Roma, tra 15.00 e 21.00 (stesse quote per il Wolverhampton) e la Lazio (tra 21.00 e 33.00).

Dove vedere Roma-Istanbul Basaksehir in diretta tv

Roma-Istanbul Basaksehir sarà trasmessa su Sky Sport: gli abbonati alla tv satellitare che non potranno sedersi davanti alla televisione potranno approfittare dell’apposito servizio streaming Sky Go e assistere al match direttamente su smartphone, tablet o PC. E chi non è abbonato a Sky? Nessun timore: la partita tra i giallorossi e i turchi sarà trasmessa anche in chiaro, in diretta su Tv8.

