Dove vedere Cluj-Lazio in diretta streaming, tv o in replica

Giovedì 19 settembre 2019 inizia l’Europa League, la sorella minore della Champions nella quale sono impegnate Roma e Lazio (il Torino è stato eliminato all’ultimo play-off dal Wolverhampton). Verso le ore 19 inizierà la partita Cluj-Lazio, con i biancocelesti favoriti per il passaggio del girone, ma non per la vittoria finale (le quote variano attualmente da 21.00 a 32.00). Andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni con cui Cluj e Lazio scenderanno in campo e dove vedere la partita in diretta tv o streaming.

Le probabili formazioni

La Lazio ha bisogno di ripartire dopo la brutta sconfitta in campionato contro la Spal. La voglia di rivalsa passerà per la Transilvania: i biancocelesti dovranno affrontare il Cluj e cercare di conquistare subito 3 punti fondamentali per iniziare bene il proprio girone di Europa League.

Simone Inzaghi dovrebbe scegliere Vavro da affiancare ad Acerbi nel suo 3-5-2, mentre è ballottaggio tra Radu e Bastos (con quest’ultimo favorito). Sulle ali dovrebero correre Lazzari e Jony, mentre a centrocampo è atteso Berisha. In attacco Caicedo farà rifiatare Immobile. Ecco le probabili formazioni:

Cluj (4-2-3-1): Vatca; Susic, Cestor, Burca, Camora; Luis Aurelio, Hoban; Deac, Pereira, Paun; Traoré. All: Petrescu.

(4-2-3-1): Vatca; Susic, Cestor, Burca, Camora; Luis Aurelio, Hoban; Deac, Pereira, Paun; Traoré. All: Petrescu. Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. All: Inzaghi.

(3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. All: Inzaghi. Arbitro: Stefanski (POL).

Cluj-Lazio: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Cluj-Lazio che si disputerà allo Stadio Costantin Radulescu, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Nessuna diretta tv in chiaro per i biancocelesti, che molto probabilmente potranno rifarsi al secondo turno sotto questo aspetto. Inoltre, gli abbonati a Sky che non potranno vedere il match in tv, potranno affidarsi alla piattaforma in streaming della tv satellitare, Sky Go, e assistere alla partita su dispositivo mobile (smartphone, tablet) o PC.

