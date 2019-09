Serie tv Signore degli Anelli: ambientazione e anticipazioni, dove sarà girata

Amazon, dopo aver battuto Netflix e HBO per ottenere il privilegio di produrre la nuova serie tv de Il Signore Degli Anelli, ha annunciato ufficialmente che le riprese stanno per avere inizio. Il luogo designato per l’ambientazione sarà di nuovo la Nuova Zelanda. Le storie sulla Terra di Mezzo stanno per tornare, ma questa volta con trame del tutto nuove e di molto antecedenti agli eventi narrati nella trilogia originale. In particolare, sarà nei prossimi mesi che l’epicità del mondo narrato da Tolkien prenderà nuovamente vita ad Auckland per approdare sul piccolo schermo e allettare il pubblico con straordinarie avventure. Ciò che è certo è il periodo storico del celebre mondo fantasy che verrà approfondito: stiamo parlando della Seconda Era, la quale terminò proprio con la sconfitta di Sauron per mano di Isildur grazie all’Ultima Alleanza tra Umani ed Elfi. Di seguito il commento degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay della serie sul progetto:

“Mentre cercavamo il luogo in cui avremmo potuto dare vita alla bellezza primordiale della Seconda Era della Terra di Mezzo, sapevamo che dovevamo trovare un posto maestoso, con coste incontaminate, foreste e montagne, che potesse ospitare un set di livello mondiale. E siamo felici di essere ora in grado di confermare ufficialmente la Nuova Zelanda come location per la nostra serie basata su Il Signore degli Anelli di J.R.R. di Tolkien“

J.D. Payne e Patrick McKay hanno poi ringraziato il popolo e il governo della Nuova Zelanda dichiarandosi entusiasti dell’ospitalità ricevuta e di poter portare avanti il loro lavoro augurandosi una prosperosa partnership negli anni a venire.

Il Signore Degli Anelli: Teaser della serie

In occasione del Television Critics Association è stato rilasciato il primo trailer della nuova serie tv del Signore Degli Anelli, anche se in realtà non è un’anteprima canonica degli eventi che vedremo sullo schermo; bensì è un’occhiata a ciò che si nasconde dietro le quinte: scopriremo quindi i nomi e i volti di coloro che stanno seguendo il progetto e le mappe in cui probabilmente si svilupperà la trama dello show. Lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Serie Tv Signore Degli Anelli

