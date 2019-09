The Winx Saga: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Netflix ha annunciato la produzione di una nuova serie tv Live Action basata su un cartone animato italiano: stiamo parlando di Fate – The Winx Saga. La serie si ispira appunto ai personaggi del cartone italiano Winx Club ideati da Iginio Straffi; quest’ultimo sarà anche il produttore esecutivo dello show. Lo showrunner del progetto sarà Brian Young, il quale ha rilasciato un commento a proposito della serie tv; ecco le sue parole:

“So di essere uno scrittore, ma le parole non sono in grado di descrivere quanto ci emoziona sapere che Fate – The Winx Saga prenderà vita con questi incredibili attori. Non vedo l’ora che i fan delle Winx in tutto il mondo vedano cosa abbiamo in serbo per loro e che nuovi pubblici possano scoprire quello che amiamo, così tanto, di questo mondo e di questi personaggi.”

Per il momento non ci sono informazioni sulla data del debutto ufficiale. Quello che è certo è che Fate – The Winx Saga approderà su Netflix. Ricordiamo che attualmente il colosso streaming non offre più la possibilità di sfogliare il catalogo grazie al mese di prova gratuita: per visionare i titoli che offre il servizio sarà quindi necessario scegliere tra i pacchetti disponibili e abbonarsi a Netflix.

The Winx Saga: la trama

La trama della serie tv si sviluppa all’interno di 6 episodi dalla durata di 60 minuti ciascuno. Cinque amiche frequentano il collegio di magia di Otherworld, Alfea. Le ragazze impareranno a gestire i loro poteri mentre affrontano bellezze e difficoltà legate al mondo dell’adolescenza: dai primi amori alle rivalità, fino ai mostri che minacciano la loro esistenza.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Abigail Cowen veste i panni di Bloom; Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella; Precious Mustapha è Aisha; Elisha Applebaum interpreta Musa; Eliot Salt veste i panni di Terra; Sadie Soverall nel ruolo di Beatrix.

