FeST 2019: programma serie tv, ospiti e orari. Ecco il palinsesto

A Milano, precisamente presso la Triennale, dal 20 al 22 settembre si svolgerà la seconda edizione di FeST, un festival dedicato interamente al mondo delle serie TV. Il festival nasce da un’idea dei giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro. L’evento si costruisce in tre giorni di incontri, proiezioni ed eventi dedicato alle serie tv, lasciando anche spazio alla possibilità di conoscere il mondo del piccolo schermo attraverso gli occhi e le parole di chi ha scritto, diretto e lavorato agli show del momento. Di seguito il programma del festival; l’ingresso ai vari eventi è totalmente gratuito fino a esaurimento posti.

FeST 2019: 20 settembre

14.00-17.00 (Agorà) – Masterclass Università Cattolica, solo su iscrizione

18.00-19.30 (Teatro) – Euphoria, anteprima della serie tv

19.30-20.30 (Teatro) – Cohousing. Il nido, racconto della nuova serie tv

20.30-21.30 (Teatro) – El Camino. Siamo tutti Jesse Pinkman, incontro con Carlo Pastore e Massimo Pericolo.

21 Settembre

10.00-13.00 (Balena) – Masterclass Università Cattolica, solo su iscrizione

11.00-12.00 (Agorà) – Kickstart, con Chiara Sbarigia, Verdiana Bixio, Marina Pierri e Aldo Vitali

11.00-12.00 (Teatro) – Doom Patrol, anteprima della serie tv

12.00-13.00 (Agorà) – Il futuro della serialità italiana tra fiction e serie tv

12.00-13.00 (Teatro) – Riccanza Deluxe, anteprima della serie tv con il cast

13.00-14.00 (Teatro) – Il cibo nelle serie tv

14.00-18.00 (Giardino) – Apertura Ludoteca a tema serie tv con quiz e giochi

14.00-15.00 (Giardino) – Astrologia e serie tv

14.00-15.00 (Agorà) – Le serie tv oltre gli stereotipi

15.00-16.00 (Giardino) – Comunisti per Daenerys Targaryen

15.00-16.00 (Teatro) – Le serie tv secondo Nino Frassica

15.00-16.00 (Agorà) – Il ruolo del produttore nella selezione delle linee editoriali

16.00-17.00 (Giardino) – Serial Quiz: il Quizzone delle Serie Tv

16.00-17.00 (Agorà) – Vfx: Vedere l’invisibile

16.00-17.00 (Teatro) – Involontaria, anteprima della serie tv

17.00-18.00 (Teatro) – Serial Sounds

17.00-18.00 (Agorà) – Dal queerbaiting all’importanza della rappresentazione

17.00-18.00 (Giardino) – Breaking stereotypes a calci, incontro con I 400 calci

18.00-19.00 (Teatro) – Plug your ears, press play, incontro con Antonio Dikele Di Stefano e Ilaria Chiavacci

18.00-19.00 (Agorà) – Le frontiere del Crime in tv

18.00-19.00 (Giardino) – Serie tv e filosofia

19.00-20.00 (Teatro) – Baby 2, anteprima della serie tv

20.00-21.00 (Teatro) – Un passo dal cielo 5

22 Settembre

10.00-11.00 (Giardino) – Scooby-Doo and Guess Who? Proiezione dei primi due episodi

11.00-17.00 (Giardino) – Apertura Ludoteca a tema serie tv con quiz e giochi

11.00-12.00 (Agorà) – Verso una serialità senza confini

12.00-13.00 (Agorà) – S01 E01: audioserie e podcast

12.30-13.30 (Teatro) – Why we hate

13.00-14.00 (Agorà) – Musica per immagini: la music supervision nella serialità televisiva

14.00-15.00 (Teatro) – Gira la moda, incontro con Camihawke

14.00-15.00 (Agorà) – Come presentare la propria serie tv

15.00-16.00 (Giardino) – New School, anteprima della serie tv per ragazzi

15.00-16.00 (Teatro) – Il commissario Ricciardi

15.00-16.00 (Agorà) – La Generazione Z in tv: raccontare il mondo dei giovani

15.00-17.00 (Balena) – Masterclass Università Cattolica, solo su iscrizione

16.00-17.00 (Teatro) – Il Processo

16.00-17.00 (Giardino) – Team Jay, anteprima di 3 episodi con Aurora Galli

16.00-17.00 (Agorà) – Le serie tv su grande schermo: dimensione privata vs. dimensione collettiva della visione

17.00-18.00 (Agorà) – Dalla carta allo schermo: l’adattamento televisivo dell’opera letteraria

18.00-19.00 (Agorà) – Serie di carta: Giulia Blasi racconta Game of Thrones, Maura Gancitano e Andrea Colamedici raccontano American Gods, Federica Bosco racconta Big Little Lies, Violetta Bellocchio racconta Homicide, Laura Pezzino racconta The Handmaid’s Tale e introduce l’evento

18.00-19.00 (Teatro) – Curon

19.00-21.00 (Teatro) – Made in Italy, anteprima della serie

19.30-24.00 (Giardino) – Party Le Cannibale con dj-set di Francisco aka Luca (all night long).

