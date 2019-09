Volkswagen ID.4: prezzo, uscita e anticipazioni modello elettrico

Un Crossover elettrico a trazione integrale con più spazio per bagagli e persone. È questa l’idea che si trova alla base della ID.4, la nascente autovettura della casa tedesca, la quale si baserà sulla piattaforma della ID.3. Al momento viene definitiva come “the next ID” tuttavia il nome sembra abbastanza prevedibile, ID.4 o, al massimo, ID.4X. In una clip di Jurgen Stackmann, il SUV a zero emissioni della casa automobilistica ha fatto una breve comparsa. Ma cosa aspettarsi in termini di prestazioni, consumo e prezzo? Ecco i dettagli.

Volkswagen ID.4: gruppi ottici e proporzioni della sorella minore ID.3

L’auto è un prototipo, al momento ha ancora uno strato che punta a camuffare quasi tutto, tranne gruppi ottici e proporzioni che sembrano trarre ispirazione dalla ID.3. La presentazione probabilmente avverrà a febbraio, alta anche la probabilità di vederla in un evento realizzato ad hoc per il veicolo. Ricordiamo che Volkswagen sarà impegnata anche nel lancio della Golf arrivata all’ottava generazione. Nel periodo di lancio ci sarà anche il Salone di Chicago. L’azienda tedesca ha infatti negli States una sfida importante da vincere, quella che riguarda la percezione negativa del brand in seguito allo scandalo Dieselgate. La data dello showroom potrebbe essere quindi strategica.

Volkswagen ID.4: le specifiche tecniche della vettura

L’automobile sarà destinata al mercato statunitense ma non solo, anche a quello europeo. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, soprattutto quelle dei motori, si parla di un motore posizionato sulla parte anteriore della vettura e uno posteriormente. Il doppio propulsore conferisce alla vettura la trazione integrale 4Motion con una potenza totale di 306 CV/ 225 KW. Secondo le indiscrezioni si parla di una autonomia complessiva compresa tra i 450 e i 500 km. Il pacco batterie dovrebbe avere una potenza di 78-82 kWh. Al momento queste sono solamente indiscrezioni, per avere notizie più certe si dovrà aspettare qualche altra settimana.

